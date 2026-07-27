陳輝陽演唱會｜炎明熹全新單曲首度曝光！5大神級造型逐格睇 曲風全消化獲網民激讚：簡直超越原唱！
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日前炎明熹於澳門銀河綜藝館為陳輝陽作品演唱會擔任嘉賓，連環挑戰多首高難度改編金曲卻在網絡引發極端評價。面對經典作被大膽改編成兒歌風格及迷幻唱腔，她罕有以性感露腰等造型應戰。這場充滿爭議性大膽演出最終在網絡上掀起意想不到瘋狂洗版熱潮。
炎明熹換上多套破格造型跳唱經典金曲
在《陳輝陽作品演唱會-K歌之王》舞台上，炎明熹接連換上多套令人眼前一亮神級服裝配合不同曲風。她率先以罕見露腰性感裝束現身，霸氣跳唱李宇春名曲《聾子》，展現出極具壓場感強大台風。隨後她搖身一變，換上一襲充滿仙氣露肩碎花長裙，登上粉色摩天輪裝置浪漫演繹鄭秀文名作《終身美麗》。除了視覺上帶來震撼，她更與同台前輩容祖兒及周筆暢組成超強陣容，三人合唱《上一次流淚》時展現出極具辨識度絕佳音色。
陳輝陽量身打造全新單曲首度曝光
整個表演最大驚喜落在首度公開獻唱陳輝陽親自為她量身創作全新國語單曲《關於我們明明看透卻假裝沒看透》，粵語版本歌名《其實你怎樣看我》。炎明熹憑藉極具感染力聲線完美駕馭這首情感深沉難度之作，騷後她隨即在社交平台發布多張舞台靚相並感性留言。她在帖文中寫道：「唱新歌的時候，我感受到綵排從未有的感覺，希望大家喜歡，亦謝謝輝陽老師送給我的這份禮物。」
經典神曲《破相》與《怯》迎來最具爭議大改編
今次音樂會核心爭議源於多首大熱流行曲迎來極具顛覆性全新編曲，為表演歌手帶來前所未有巨大考驗。當中經典情歌《怯》被大幅度改編成充滿歡樂氣氛兒歌風格，完全顛覆大眾對原曲苦情印象。另一首高難度作品《破相》則被注入另類迷幻元素，歌曲音階呈現極端高低起伏，對演唱者技巧與氣息控制要求極度嚴苛。這種充滿實驗性質音樂改動一旦拿捏不當，便極容易釀成公關災難。
網民盛讚炎明熹極致演繹完全超越原唱
面對充滿爭議性改編挑戰，炎明熹最終憑藉過人唱功與強大舞台魅力成功扭轉網絡輿論。大批聽眾對她化解兒歌版《怯》甜美演繹完全買帳，更對她以獨特迷幻唱腔拯救《破相》給予極高評價。網民紛紛在各大討論區留言激讚：「啲音高到很高、低到很低，得 Gigi 做到！」甚至有評論直指其表現昇華了整首作品：「聽完有種重生的感覺，完全改編得好過原版！」大批網民湧入其社交平台留言洗版，直接推高演唱會整體網絡討論熱度。
資料或影片來源：原文刊於新假期