陳輝陽演唱會｜炎明熹全新單曲首度曝光！5大神級造型逐格睇 曲風全消化獲網民激讚：簡直超越原唱！

日前炎明熹於澳門銀河綜藝館為陳輝陽作品演唱會擔任嘉賓，連環挑戰多首高難度改編金曲卻在網絡引發極端評價。面對經典作被大膽改編成兒歌風格及迷幻唱腔，她罕有以性感露腰等造型應戰。這場充滿爭議性大膽演出最終在網絡上掀起意想不到瘋狂洗版熱潮。