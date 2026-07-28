21歲炎明熹澳門開騷深夜發115字長文 感謝獲陳輝陽私下「送大禮」
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現年21歲新生代實力歌手炎明熹日前遠赴澳門銀河綜藝館，以嘉賓身分強勢登台獻唱。她在超過10,000人舞台上展現超齡唱功震撼全場，隨後於社交平台發表115字長文抒發騷後感言。帖文中不但公開點名感謝多位台前幕後人員，揭露獲陳輝陽私下贈送驚喜大禮。
炎明熹登澳門銀河綜藝館展現超穩健唱功
音樂大師陳輝陽早前於澳門銀河綜藝館舉辦《陳輝陽作品演唱會—K歌之王》，現場聚集超過10,000名觀眾入場支持。炎明熹獲邀與多位天王天后同台飆歌，面對極具挑戰性且要求嚴苛旋律，她憑藉標誌性細膩音色完美駕馭複雜編曲。演出期間她不僅真假音轉換自如，更將歌曲蘊含濃烈情感演繹得淋漓盡致，絕佳表現瞬間點燃全場氣氛，贏得台下陣陣如雷掌聲與歡呼聲。
炎明熹深夜發文感謝陳輝陽送贈新歌
演唱會圓滿落幕後，炎明熹隨即在社交平台寫下115字長文吐露心聲，親自交代這次難忘登台經歷。她在帖文中表示能夠演繹大師級作品是一次十分寶貴學習經驗，並坦言：「好多謝台上各位前輩嘅照顧，睇到大家演出亦令我學到好多。仲要多謝台前幕後每一位工作人員，由綵排到正式演出，因為大家用心嘅安排，先令成個演出順利。」她更於文末驚爆獲主辦方送上大禮，直指：「多謝輝陽老師邀請我，仲送咗首好好聽嘅歌！」
陳輝陽向來對歌手唱功要求極其嚴格
回顧歷年樂壇發展軌跡，陳輝陽筆下創作過無數膾炙人口經典金曲，向來對演繹者具備極高要求，絕不輕易將作品交予新人試唱。這次炎明熹獲邀參與這場雲集巨星陣容大型音樂盛典，並在演出後獲前輩親自贈送一首全新單曲。過往能夠演繹大師級神作歌手大多為天后級人馬，是次破格合作安排隨即成為業界近期熱烈討論話題。
網民湧入社交平台期待神級新作面世
帖文曝光後迅速在網絡上引發強烈迴響，大批歌迷紛紛湧入留言區洗版式表達支持。不少粉絲對她在萬人大館依然保持謙虛初心表示讚賞，紛紛留言指出：「有天份又懂得感恩，難怪連輝陽老師都咁疼愛你！」同時亦有大量網民將焦點放在那份神秘大禮上，留言直呼：「超期待新歌」、「絕對係神仙合作」，外界目前正密切關注這首由重量級大師加持全新單曲將於何時正式派台。
資料或影片來源：原文刊於新假期