21歲炎明熹澳門開騷深夜發115字長文 感謝獲陳輝陽私下「送大禮」

現年21歲新生代實力歌手炎明熹日前遠赴澳門銀河綜藝館，以嘉賓身分強勢登台獻唱。她在超過10,000人舞台上展現超齡唱功震撼全場，隨後於社交平台發表115字長文抒發騷後感言。帖文中不但公開點名感謝多位台前幕後人員，揭露獲陳輝陽私下贈送驚喜大禮。