炎明熹離巢後首現身網台獻唱 向大埔災民獻聲親自回覆粉絲勁親民

20歲炎明熹離巢無綫後首度現身網台節目，為大埔災民獻唱《記得》，網民大讚她歌聲治癒人心，更直言她「靚過以前」。這次亮相不但標誌著Gigi踏出舒適圈的重要一步，更展現了她對社會的關懷，與34位歌手包括莫文蔚、衛蘭、古巨基等同台獻愛心，豈料網上留言竟然大部分都是盛讚她的表現。