炎明熹離巢後首現身網台獻唱 向大埔災民獻聲親自回覆粉絲勁親民

20歲炎明熹離巢無綫後首度現身網台節目，為大埔災民獻唱《記得》，網民大讚她歌聲治癒人心，更直言她「靚過以前」。這次亮相不但標誌著Gigi踏出舒適圈的重要一步，更展現了她對社會的關懷，與34位歌手包括莫文蔚、衛蘭、古巨基等同台獻愛心，豈料網上留言竟然大部分都是盛讚她的表現。

炎明熹離巢後首度現身網台

炎明熹完成舞台劇演出後，現正為平安夜舉行的個人音樂會作最後準備，但她並沒有因為忙碌而忽略社會責任。這次她現身ChillGOOD的YouTube頻道節目《Music Panda》，是她離巢無綫後首度亮相其他網上節目，意義非凡。節目以療癒歌曲為主題，沒有訪談環節，純粹透過音樂傳遞溫暖，而Gigi選擇獻唱林家謙的《記得》，歌聲溫柔動人，安撫受災民眾的心靈。

網民熱烈回應炎明熹親自回覆顯親民

節目播出後，網民反應熱烈，紛紛在社交平台上留言支持。有觀眾表示「Gigi的歌聲真的很治癒」、「她比以前更有魅力了」、「離開TVB後感覺她更自在了」等正面評價。更令人驚喜的是，當有網民在網上稱讚她在節目中的表現時，炎明熹竟然親自回覆「多謝你」，這種親民的態度獲得更多網民的好感。不少粉絲認為她離巢後變得更加真實和貼地，這次為災民獻聲的舉動更是加分不少，證明了她不但有實力，更有一顆善良的心。

ChillGOOD捐出兩星期廣告盈利傳遞香港有愛

主辦單位ChillGOOD為了支援大埔災民，決定將這兩星期的廣告盈利全數捐出，同時將本集節目內所收到的所有觀眾打賞全數撥捐慈善機構，以繼續支援受影響的災民。節目以「災難無情，香港有愛」為主題，希望透過音樂的力量安撫受影響的居民、前線救援人員、受災者家人、親友及關注事件的市民。這種善舉不但體現了香港人的互助精神，更讓參與的歌手們有機會為社會出一分力，而炎明熹能夠參與其中，也展現了她對社會的關懷和責任感。

