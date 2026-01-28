20歲炎明熹與鄭裕玲大談「離巢心得」 自爆1原因大學避讀音樂科

20歲炎明熹接受Do姐鄭裕玲訪問時，首度詳細透露離巢TVB後的心路歷程，更大爆自己在「進冰箱」期間曾經歷迷茫焦慮，甚至擔心失去對音樂的熱情！這位前《聲夢傳奇》冠軍坦言，當初決定不續約時內心掙扎不已，但最終選擇「豁出去」嘗試新路向，現時更自組工作室開展音樂事業新篇章。