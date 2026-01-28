20歲炎明熹與鄭裕玲大談「離巢心得」 自爆1原因大學避讀音樂科
炎明熹自爆離巢後首階段迷茫焦慮
炎明熹在訪問中透露，離開TVB後的首段時間並非外界想像般輕鬆，反而令她陷入前所未有的迷茫狀態。她坦言：「其實我自己在前半段的時間，可能如果要分五部分的話，其實我在第一部分是有一點迷茫，還有一點點焦慮，不知道自己要做什麼。」這位年僅20歲的歌手解釋，由於自己本來「沒什麼目標」，習慣了被工作推著走，突然間沒有密集工作安排時，反而不知所措。她更形容當時內心充滿疑問：「哎呀，究竟要做什麼？哎呀，怎麼辦呢？我之後要怎麼辦呢？我究竟還要不要繼續做呢？」
大學刻意避開音樂科目怕失去熱情
談到學業選擇，炎明熹透露了一個令人意外的決定——她刻意避開音樂相關科目，現時正修讀時裝設計中的「活動裝飾」，專攻運動服裝設計範疇。她解釋這個看似與音樂事業無關的選擇背後有深層考慮：「我覺得自己這個人是屬於我不可以圍著一件事轉，如果我圍著一件事轉，我會很快就不是對它感興趣，而是麻木了。」她擔心如果連學業都圍繞音樂，會令自己對唱歌失去熱誠：「我已經對音樂這件事，對自己唱歌很有要求，然後我還要上班對著它，然後我上學又要對著它，我所有東西都要圍著它，做功課也要圍著它，然後即是沒有了熱誠。」
自組工作室擔心同事受不了自己
除了簽約新公司外，炎明熹更大膽自組工作室，但她坦言這個決定背後有個可愛的擔憂。當Do姐問及為何要額外成立工作室時，她竟然回答：「因為我有少少擔心大家受不了我。」她解釋希望透過工作室建立更親密的工作關係：「好像這個是我的一個家人，因為公司也是家人，但是公司我需要可能再多一點時間和大家去熟習一下，但如果團隊的話，可以大家見的時間，又或者怎樣，可以大家再談得深入一點。」
首度主動出擊邀請日本音樂人合作
在音樂創作方面，炎明熹透露新歌《風旅》是她「人生第一次這麼主動去做一件事情」。她分享了這首歌的誕生經過，原來是因為兩年前看了《一公升的眼淚》的濃縮版片段，被背景音樂深深感動，該曲正是日本音樂人Kokia的作品《Arigato》。自此她開始留意Kokia的作品，在「沉澱自己」期間萌生合作念頭：「有沒有機會可以邀請她幫我作一首歌曲呢？」最終成功聯絡到對方並促成合作，展現了她在音樂路上的新嘗試。
坦承邏輯思維混亂成最大挑戰
訪問尾段，炎明熹被問及目前最大挑戰時，她給出了一個令人意外的答案——「邏輯」。她解釋自己經常思緒混亂，說話時「很多事情都天馬行空」，令聽眾難以理解：「腦裡的世界很多事情都在轉動，對你來說是很正常的，但說出來好像很多人都聽不明白，然後我就會想去下意識去解釋，但解釋可能會令事情更加混亂。」她坦言知道自己有這個問題，正努力改善溝通技巧。
網民熱議炎明熹轉變大讚成熟
訪問播出後，網民紛紛留言討論炎明熹的轉變。有網民大讚：「Gigi真係成熟咗好多，諗嘢都深入咗。」亦有人認同她的學業選擇：「避開音樂科目其實好聰明，保持新鮮感先可以長做長有。」不過也有網民擔心她自組工作室的決定：「咁後生就要處理咁多嘢，會唔會太大壓力？」對於她坦承的邏輯問題，有網民留言安慰：「其實佢講嘢幾得意，唔使改得太多。」