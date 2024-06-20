炎明熹再傳將滿約離巢TVB 經理人7字回應超曖昧

現年19歲的炎明熹自從在《聲夢傳奇》節目中獲得三料冠軍後，便迅速成為樂壇新星。去年炎明熹被發現IG上刪除了無綫經理人的工作聯繫方式，一度引起離巢傳聞。今日又有報道指炎明熹即將滿約，並且將不會續約，決定往外闖。

