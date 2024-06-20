炎明熹再傳將滿約離巢TVB 經理人7字回應超曖昧
炎明熹再傳即將滿約離巢無綫
炎明熹去年開始一直多次傳出即將滿約離開無綫，今日（20日）又有報道傳出炎明熹即將離巢無綫往外闖，再加上炎明熹IG依然沒有補上無綫經理人的聯絡方式，7月After Class的演唱會海報上又沒有炎明熹的蹤影，引起了炎明熹和After Class的粉絲們廣泛的關注和討論。
經理人回應增添懸念
不過炎明熹的經理人Maggie在回應傳媒查詢時，就指離巢話題已經傳了很久，而炎明熹亦一直繼續努力面對自己的工作和學業。對於離巢一事，Maggie就續指貫徹炎明熹的性格，一切將會隨遇而安。經理人Maggie模稜兩可的答案，讓外界對炎明熹的未來充滿了更多猜測。
炎明熹IG突改工作聯繫方式 經理人急回應
炎明熹備受TVB力捧，10月更剛剛舉辦了個人演唱會，發展可謂順風順水，日前卻無預警修改了IG上的工作聯繫方式，現時只剩下她自己的電郵地址，並未有展示經紀人的聯絡方法，令網民紛紛猜測炎明熹是否已起「離心」。而對於突然傳出的離巢消息，炎明熹的經紀人表示Gigi仍然受薪於TVB，並稱社交平台更新聯絡方式實屬平常，現時只是方便大家可以用更簡單和直接的方法聯絡到公司和Gigi，否認炎明熹離巢的傳聞。
炎明熹憑1招成功獲PolyU取錄
「樂壇小天后」炎明熹早前DSE放榜日直到晚上9點先上水報訊。炎明熹雖然當日沒有公佈自己DSE成績，但就開心宣佈憑《學校推薦直接取錄計劃》成功獲得香港理工大學取錄，一圓夢想修讀心儀學科「Scheme in Fashion」。網民都紛紛留言支持鼓勵，仲大讚Gigi叻女！
想向大家分享一個喜訊,我成功透過《學校推薦直接取錄計劃》獲得香港理工大學取錄,修讀科目為Scheme in Fashion.
其實這消息是在六月底已獲悉,不過要在尊重及合適時間才通知大家，多謝關心！
我會在學業及歌唱事業繼續努力,希望能得到大家繼續支持！
也很感謝母校的鼎力幫助。
還有，
理工我來了……
不會為歌唱事業放棄升學 認為知識給予更多想象空間
炎明熹自從於《聲夢傳奇》中奪冠之後，一直受到TVB力捧，工作一浪接一浪。當被問到會否因為事業而放棄升學時，炎明熹堅決表示會堅持升學：「屋企人都有同我討論過呢個問題，我自己係比較想如果有機會就一路學習，一路唱歌。因為唱歌係我好鐘意嘅事，所以做起嚟會好幸福。但我都覺得讀書係需要嘅，可以一邊增加知識之餘，一邊唱歌就可以增加唱歌嘅知識。我都希望可以兩個一齊做嘅時候，可以增加一啲空間俾我去想象。」