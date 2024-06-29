炎明熹離巢風波後首現身 自爆同公司合約仲有幾耐

「聲夢小天后」炎明熹（Gigi）近日連環捲入離巢及雪藏風波，雖然早前Gigi以手寫信形式提及過此事，但係就未曾公開談及過。今日炎明熹就於風波後首現身公開活動，吸引咗大批fans到場支持！不過TVB就未派記者到場採訪，而Gigi在活動結束後亦接受了媒體訪問回應近期爭議……

