美女書法家幫炎明熹拍MV遭「消失」 無奈直指：人好台壞
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香港樂壇近日發生了一宗引起網民熱議的小插曲，涉及炎明熹（Gigi）新歌《透光者》 MV事件。美女書法家青山不墨原本參與了這支MV的拍攝，但最終她的身影卻神祕「消失」。青山不墨在社交平台上透露自己的鏡頭全被剪走原因⋯⋯
美女書法家青山不墨無奈消失：人好台壞
在MV正式發布前，青山不墨已經在社交平台上發文，表達了她對於這次事件的感受。她寫道：
「又一次體會到大台嘅威力，話說之前被急call召喚『拍膊頭』幫手mv拍攝，拍攝過程一切都好順利，可惜因為我唔夠『聽話』，最後畀人cut咗，今次真係GG嚕～」
這段發文不僅透露了她對於被剪掉的無奈，也間接指責了電視台的做法。她對TVB做法感到不滿，在Hashtag說：「TVB不了」但就表示知道事件與炎明熹無關，她說：「人好台壞」、更大讚「Gigi都係一個好好嘅singer值得支持」。
炎明熹MV下架再上架 青山不墨仍不見蹤影
值得注意的是，炎明熹的《透光者》MV在上架兩個多小時後突然下架，直至第二天中午才重新上架。新版本的MV特別鳴謝了青山不墨，但她的任何片段依然不見。
網友：即係字就你寫，功就佢領
文章一出，不少網友留言：「方丈好小氣㗎！很好奇你做咗乜嘢刺激人哋呀？」「真可惜，下次不用再跟大台合作，浪費你的時間。」「只怪你太靚啦！」「即係字就你寫，功就佢領」亦有粉絲幫口感謝青山不墨付出：「雖然無緣睇你的演出，但感謝您對Gigi的幫助，為MV的付出」
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圖片來源：青山不墨@Facebook