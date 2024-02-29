美女書法家幫炎明熹拍MV遭「消失」 無奈直指：人好台壞

香港樂壇近日發生了一宗引起網民熱議的小插曲，涉及炎明熹（Gigi）新歌《透光者》 MV事件。美女書法家青山不墨原本參與了這支MV的拍攝，但最終她的身影卻神祕「消失」。青山不墨在社交平台上透露自己的鏡頭全被剪走原因⋯⋯