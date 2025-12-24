炎明熹獲激讚「好波」 開騷前化身殺手苦練體能 粉絲收暖心叮囑
「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）自立門戶後首個個人音樂會《風之旅》將在平安夜亞博館舉行，與粉絲共度平安夜。這位全面復出的歌手不僅對歌藝要求嚴格，更積極進行體能訓練為演出做好準備，日前學打時下大熱的匹克球時，以「殺手」全黑造型上陣獲教練大讚「好波」，展現出她對這場重要演出的全方位備戰決心。
炎明熹貼心叮囑粉絲勿破費送禮
昨日炎明熹率先在社交網分享與樂團綵排的實況，盡訴心底話表達舉行音樂會的初衷。她溫馨地向粉絲表示：「舉行音樂會是想與樂迷共聚快樂時光，大家的出現已經是我最好的聖誕禮物，所以愛我的每一位，不要買禮物和花給我了，大家好好享受當晚的點滴，好嗎？」這番貼心話語充分展現了她對粉絲的真摯關愛，希望大家將注意力放在音樂本身而非物質表達。
Gigi孖葉巧琳合唱預熱開騷氣氛
為了讓今晚的演出更加精彩，炎明熹在綵排期間更與歌手葉巧琳合唱一小段歌曲為開騷熱身。兩位實力派女歌手的聲音融合，為即將到來的音樂會增添了更多期待感。這次合作不僅展現了炎明熹在音樂路上的人脈網絡，也預告了今晚演出可能會有更多驚喜嘉賓出現，讓粉絲對這場平安夜音樂會更加期待。
變身殺手造型學匹克球獲教練激讚
除了對歌藝的高要求外，炎明熹亦嚴格進行體能訓練以應付演出需要。日前她學打現時非常流行的匹克球，更以「殺手」造型上陣，展現出她認真對待每一項訓練的態度。雖然初時有失球情況，但憑藉手長腳長的天生優勢，她很快就掌握了技巧，獲得教練大讚有運動天分，不時誇她「好波」，證明了她在運動方面同樣具備天賦。
自立門戶後首個個唱意義重大
今晚的《風之旅》音樂會對炎明熹而言意義非凡，這是她自立門戶後首個個人演唱會，標誌著她音樂事業的全新里程碑。完成音樂劇演出後轉戰亞博館，展現了她在不同表演領域的多元發展能力。從綵排的認真態度到體能訓練的嚴格要求，都可以看出她對這場演出的重視程度，相信今晚必定會為觀眾帶來一場難忘的音樂盛宴。
圖片來源：YouTube@明Gi台、Gigi 炎明熹《風之旅My Voyage Goes On》演唱會 2025主辦方、東方新地、IG@yiminghay資料或影片來源：原文刊於新假期