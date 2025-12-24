炎明熹獲激讚「好波」 開騷前化身殺手苦練體能 粉絲收暖心叮囑

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）自立門戶後首個個人音樂會《風之旅》將在平安夜亞博館舉行，與粉絲共度平安夜。這位全面復出的歌手不僅對歌藝要求嚴格，更積極進行體能訓練為演出做好準備，日前學打時下大熱的匹克球時，以「殺手」全黑造型上陣獲教練大讚「好波」，展現出她對這場重要演出的全方位備戰決心。