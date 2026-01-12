炎明熹罕有性感造型現身 MV花絮相逐格睇 飛天落水險出事
日本音樂人KOKIA為炎明熹度身作曲
提到《風旅》的創作班底，炎明熹顯得格外興奮，原來作曲人正是她一直欣賞的日本著名音樂人KOKIA。雖然KOKIA這個名字對大眾來說可能陌生，但她其實是鄭秀文經典作品《Arigatou》日本原曲的主唱兼作曲人。炎明熹透露這次旋律是KOKIA專門為自己度身訂造，令作品從旋律開始已充滿個人色彩。她形容這首歌帶有濃厚愛爾蘭風格，一聽就令人聯想到大自然的遼闊美景。
炎明熹強勢自認表達困難感謝Oscar耐心
最令人驚訝的是，炎明熹竟然毫不避諱地承認自己在表達內心想法方面存在困難。她特別感謝填詞人Oscar的耐心協助：「真係好多謝Oscar！因為我知自己有時表達得唔係好清楚，但佢都好有耐性去幫我梳理！」在Oscar的耐心誘導和轉化下，炎明熹成功將內心深處的真實想法融入《風旅》的歌詞當中。她更透露自己最愛的一句歌詞是「旅行為遠景 不計路程 雨驟來 也能 恬靜」，當中蘊含的深層意義則留待樂迷細味。
空靈聲線演繹望樂迷陪伴新旅程
在演繹方面，炎明熹解釋《風旅》給予她一種自然純淨的感覺，因此在錄音時特意選用帶有空靈感的聲線進行演繹。她希望透過這種演唱方式，配合歌詞將內心的所思所想完整傳達給樂迷。作為加盟Sony Music後的首支作品，炎明熹坦言希望讓大家看到自己最真實的一面，並邀請樂迷陪伴她展開全新的音樂旅程。就連作曲人KOKIA也在個人網誌上分享，她在聆聽炎明熹歌聲時感受到獨特的空靈感，因此特意譜出《風旅》的旋律，藉此帶出炎明熹在新篇章中擁抱變化、隨風而行的美好祝福。
拍攝MV飛天落水差點抽筋搏盡演出
為了完美呈現《風旅》的意境，炎明熹在拍攝MV時可謂搏盡全力。她不但要全身浸泡在水中，更要挑戰高難度的「吊威也」飛天動作。談到拍攝過程，炎明熹笑指自己在進行「吊威也」期間差點抽筋，場面相當驚險。原來為了確保MV有最佳效果，炎明熹早在正式拍攝前已進行專業的「吊威也」特技訓練，務求在鏡頭前呈現最完美的畫面。她希望樂迷在聆聽《風旅》之餘，也不要忘記細味MV製作團隊所投放的心思和努力。