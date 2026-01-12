炎明熹罕有性感造型現身 MV花絮相逐格睇 飛天落水險出事

炎明熹加盟Sony Music後推出首作《風旅》，竟然邀來日本殿堂級音樂人KOKIA度身作曲，更找來填詞人Oscar將她內心最真實想法寫進歌詞。但最令人意外的是，這位年輕歌手竟然強勢自認「表達內心上有困難」，更在拍攝MV時飛天落水搏盡演出，過程中差點抽筋！

日本音樂人KOKIA為炎明熹度身作曲

提到《風旅》的創作班底，炎明熹顯得格外興奮，原來作曲人正是她一直欣賞的日本著名音樂人KOKIA。雖然KOKIA這個名字對大眾來說可能陌生，但她其實是鄭秀文經典作品《Arigatou》日本原曲的主唱兼作曲人。炎明熹透露這次旋律是KOKIA專門為自己度身訂造，令作品從旋律開始已充滿個人色彩。她形容這首歌帶有濃厚愛爾蘭風格，一聽就令人聯想到大自然的遼闊美景。

炎明熹強勢自認表達困難感謝Oscar耐心

最令人驚訝的是，炎明熹竟然毫不避諱地承認自己在表達內心想法方面存在困難。她特別感謝填詞人Oscar的耐心協助：「真係好多謝Oscar！因為我知自己有時表達得唔係好清楚，但佢都好有耐性去幫我梳理！」在Oscar的耐心誘導和轉化下，炎明熹成功將內心深處的真實想法融入《風旅》的歌詞當中。她更透露自己最愛的一句歌詞是「旅行為遠景 不計路程 雨驟來 也能 恬靜」，當中蘊含的深層意義則留待樂迷細味。

空靈聲線演繹望樂迷陪伴新旅程

在演繹方面，炎明熹解釋《風旅》給予她一種自然純淨的感覺，因此在錄音時特意選用帶有空靈感的聲線進行演繹。她希望透過這種演唱方式，配合歌詞將內心的所思所想完整傳達給樂迷。作為加盟Sony Music後的首支作品，炎明熹坦言希望讓大家看到自己最真實的一面，並邀請樂迷陪伴她展開全新的音樂旅程。就連作曲人KOKIA也在個人網誌上分享，她在聆聽炎明熹歌聲時感受到獨特的空靈感，因此特意譜出《風旅》的旋律，藉此帶出炎明熹在新篇章中擁抱變化、隨風而行的美好祝福。

拍攝MV飛天落水差點抽筋搏盡演出

為了完美呈現《風旅》的意境，炎明熹在拍攝MV時可謂搏盡全力。她不但要全身浸泡在水中，更要挑戰高難度的「吊威也」飛天動作。談到拍攝過程，炎明熹笑指自己在進行「吊威也」期間差點抽筋，場面相當驚險。原來為了確保MV有最佳效果，炎明熹早在正式拍攝前已進行專業的「吊威也」特技訓練，務求在鏡頭前呈現最完美的畫面。她希望樂迷在聆聽《風旅》之餘，也不要忘記細味MV製作團隊所投放的心思和努力。

炎明熹 風旅 （圖片來源：大會提供）
炎明熹 風旅 （圖片來源：大會提供）
炎明熹 風旅 （圖片來源：大會提供）
炎明熹 風旅 （圖片來源：大會提供）
炎明熹 風旅 （圖片來源：大會提供）
炎明熹 風旅 （圖片來源：大會提供）
炎明熹 風旅 （圖片來源：大會提供）
炎明熹 風旅 （圖片來源：大會提供）
炎明熹 風旅 （圖片來源：大會提供）
炎明熹 風旅 （圖片來源：大會提供）
圖片來源：大會提供

