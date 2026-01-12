炎明熹罕有性感造型現身 MV花絮相逐格睇 飛天落水險出事

炎明熹加盟Sony Music後推出首作《風旅》，竟然邀來日本殿堂級音樂人KOKIA度身作曲，更找來填詞人Oscar將她內心最真實想法寫進歌詞。但最令人意外的是，這位年輕歌手竟然強勢自認「表達內心上有困難」，更在拍攝MV時飛天落水搏盡演出，過程中差點抽筋！