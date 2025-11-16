炎明熹音樂劇｜首場演出順利完成 網民讚演技大躍進 靈魂對話催淚爆燈
炎明熹自合約風波後，終於復出演音樂劇，不少有到現場的觀眾，都紛紛發文力讚Gigi炎明熹的表現驚喜，飾演「未來少女」貫穿全劇，與阿佐（飾高錕）對手戲感人至深，尤其靈魂對話一幕更催淚爆燈。觀眾大讚她演技自然、情感細膩，唱功亦再突破，清亮空靈的歌聲完美帶出高錕面對病魔的無奈與釋懷。不少人表示「完全被她代入故事」、「進步神速」，形容她是全場靈魂，實力不容小覷。
藝人好友齊撐場完場後見粉絲超寵粉
不少圈中好友都有送上花籃或親身到場支持，包括Chantel姚焯菲、林智樂及樂壇前輩阿Sa蔡卓妍等人，場面星光熠熠。除了一眾藝人好友外，大批粉絲亦專程入場應援，謝幕時炎明熹一出場即獲全場最熱烈掌聲，人氣依然高企，完全無受合約風波影響。為感謝粉絲一路以來的支持，炎明熹更在完場後特意現身與粉絲見面，展現滿滿誠意與寵粉一面。
幕後猛人李敏親自操刀 打造夢想家舞台
這次音樂劇的幕後班底極具份量，其中編劇及導演由曾與炎明熹在TVB劇集《青春本我》合作的李敏擔任。李敏擅長將生活點滴化為動人故事，她以「連繫夢想」為核心理念，希望為充滿熱情的表演者提供一個發光發亮的舞台。她深信每個人都能在音樂劇中找到自己的影子，並表示這次創作將會注入無窮想像力，帶領觀眾感受舞台上最真摯的情感與無限可能性，令人非常期待她與Gigi再度合作的火花。
Johnny Yim周國豐強力加盟 幕後班底星光熠熠
除了導演李敏外，音樂劇的作曲及音樂總監由著名音樂人Johnny Yim出任，他創作經驗豐富，作品橫跨流行、古典等多個領域，承諾會用音符描繪故事，為舞台注入靈魂。此外，資深DJ兼《中年好聲音》評審周國豐亦會擔任榮譽顧問，他對這次合作充滿信心，更透露作品將融合音樂、藝術與科技，突破傳統界限。周國豐表示：「透過這場音樂劇，我們將連繫每一個懷抱夢想的表演者，讓你有機會與創作人及專業團隊攜手，實現屬於你的舞台奇蹟！」
粉絲期待炎明熹新發展 離巢傳聞引發熱議
自從炎明熹在TVB官方網頁的資料被移除後，關於她「離巢」的傳聞便鬧得沸沸揚揚，粉絲們都對她的前程感到憂心忡忡，並在網上展開激烈討論。如今宣布參演音樂劇《一束光》，總算為粉絲們派下定心丸。消息公布後，大批支持者表示極度期待，認為Gigi跳出電視框框、挑戰舞台劇是一個非常好的嘗試，加上有如此強勁的製作班底加持，相信她定能在舞台上發揮所長，展現出不一樣的魅力，並期待她未來有更多元化的發展。
主創及策劃：李敏 x Johnny Yim x 周國豐
演出日期：11月15至16日、11月20至23日、11月27至30日 (共10場)
演出地點：東九文化中心劇院（劇場座位1,200人）
票價：待定
門票及發售日期：門票數量有限，售完即止，敬請密切留意開售日期
由著名導演與編劇李敏執導、「編曲俠」Johnny Yim 擔任音樂監製及資深傳媒人周國豐攜手打造的原創音樂劇《一束光 —— 高錕的記憶》，首度將「光纖之父」高錕的生平事蹟搬上大舞台，以柔揚動人的音樂旋律喚起高錕的記憶，頌揚高錕追求理想的無比毅力，以及無私分享其發明的人性光輝，並細膩呈現他與妻子黃美芸生死相伴的動人愛情。在藝術科技裝置的配合下， 於11月隆重開幕的東九文化中心正式上演，道出感動人心的高錕一生傳奇故事。