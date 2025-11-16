炎明熹音樂劇｜首場演出順利完成 網民讚演技大躍進 靈魂對話催淚爆燈

炎明熹自爆出合約風波後，首度公開演出香港原創音樂劇《一束光 —— 高錕的記憶》，昨晚（15日）首場圓滿落幕。除了大批粉絲入場支持，圈中不少藝人好友亦現身撐場。炎明熹在演出結束後更特意抽空現身與粉絲見面，相當寵粉！