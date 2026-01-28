20歲炎明熹被Do姐催谷轉髮型 「招牌齊蔭」跟足6年 1原因選擇更換

20歲炎明熹（Gigi）離開TVB後創立工作室並加盟Sony Music，近日接受鄭裕玲訪問時大談離巢心得，更首度解釋為何大學刻意不選音樂科目。不過最令網民關注的，竟然是她近期的造型大變身！一直以招牌「齊蔭髮型」示人的Gigi，終於將眉上齊蔭改成中分長瀏海，配合妝容改變後五官輪廓變得立體，網民大讚「終於開始似個明星了」，更有人指她撞樣徐子珊！