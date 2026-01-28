20歲炎明熹被Do姐催谷轉髮型 「招牌齊蔭」跟足6年 1原因選擇更換
20歲炎明熹（Gigi）離開TVB後創立工作室並加盟Sony Music，近日接受鄭裕玲訪問時大談離巢心得，更首度解釋為何大學刻意不選音樂科目。不過最令網民關注的，竟然是她近期的造型大變身！一直以招牌「齊蔭髮型」示人的Gigi，終於將眉上齊蔭改成中分長瀏海，配合妝容改變後五官輪廓變得立體，網民大讚「終於開始似個明星了」，更有人指她撞樣徐子珊！
齊蔭髮型歷史悠久如雜草需經常修理
在訪問中，Do姐鄭裕玲主動提及炎明熹的招牌齊蔭髮型，更強烈建議她轉換造型：「我覺得都係啱時候改下個造型，嗰個好短嘅齊蔭好耐喇，你自己係咪都剪到悶？要維持咁短嘅蔭，每隔一陣就要剪？」面對Do姐的直接建議，炎明熹沒有直接評價舊公司為其設計的髮型，只是淡然回應：「（齊蔭）真係好耐歷史，我啲頭髮好似雜草，周不時都要修理下，否則會好亂。」
新造型撞樣徐子珊網民激讚似明星
炎明熹正式加盟新唱片公司後，工作量大增，日前更著上紅色花花上衣配牛仔套裝，出席於上海舉行的兩大時裝品牌Crossover活動。本身修讀時裝系的她輕鬆駕馭新穎造型，但最令人關注的是她近日的造型變化，將眉上齊蔭改成中分長瀏海，妝容上亦有明顯改變。不少網民都大讚炎明熹新造型好看，五官輪廓變得立體，更被指撞樣徐子珊：「冇辦法唔承認你已經大個女了，我愛」、「好鍾意呢個新型（形）像，型格」、「終於開始似個明星了」、「健康性感，都好」、「呢個髮型好睇好多」等等。
炎明熹透露髮型未是最終型態願試光頭
在早前的訪問中，炎明熹表示目前的髮型還未是「最終型態」，只不過因為復出時間未有細想造型，自己什麼style都會想試試。當被問及會否剪短頭髮時，她更豪氣地表示：「我都有諗過如果髮型師話我光頭都OK，就剃啦！但係大前提係要適合先。」這番話顯示她對造型變化持開放態度，相信未來還會有更多驚喜造型出現。
大學刻意避開音樂科怕失去熱情
除了造型話題，炎明熹在訪問中也首度解釋為何大學選讀時裝設計而非音樂科目。她坦言：「我覺得自己這個人是屬於我不可以圍著一件事轉，如果我圍著一件事轉，我會很快就不是對它感興趣，而是麻木了。」她進一步解釋，自己已經對音樂和唱歌很有要求，如果上班要對著它，上學又要對著它，所有東西都要圍著它，「即是沒有了熱誠」，所以寧願花時間讀其他課程，避免對音樂失去熱情。
圖片來源：TVB、IG@yiminghay_、YouTube圖片、網上圖片、炎明熹IG、ViuTV、網上圖片、IG@yiminghay、小紅書、新傳媒圖片庫資料或影片來源：原文刊於新假期