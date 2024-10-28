炎明熹疑被雪後激罕孖聲夢學員現身 同呢位情侶裝引網民猜測！
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19歲炎明熹（Gigi）近期屢傳出有意離巢，導致工作量大減之餘仲甚少出鏡，令唔少fans都十分擔心Gigi之後嘅動向。適逢月底就係萬聖節，炎明熹就孖住一班聲夢學員齊齊現身主題公園，今次亦係Gigi疑被「雪藏」後激罕與聲夢參賽者同框，而佢更同其中1位男歌手以情侶裝現身，火速引起網民熱議……
炎明熹激罕孖聲夢學員現身
炎明熹今日（28日）在社交平台曬出1張新相，相中佢以搞怪裝扮現身，仲孖住一班聲夢學員，當中包括After Class成員鍾柔美（Yumi）、林沚羿（Venus）、林智樂（Felix）以及張馳豪（Aska）等，齊齊去主題公園扮鬼扮馬賀Halloween，久違與聲夢幫齊齊出鏡引起唔少網民熱議！
炎明熹同呢位男歌手情侶裝出鏡
在炎明熹分享嘅顯示動態中，佢以白面女鬼妝加造型示人，而同場嘅林智樂就被指出與Gigi係同款妝容加打扮，令唔少網民都直指2人係情侶裝上陣：「四眼仔唔聲唔聲原來……」、「第一眼見到Yumi，搵咗好耐先搵到GiGi」、「炎明熹都真係幾玩得」、「Gigi同Felix扮到一模一樣嘅，唔通……」、「9個人得佢地情侶裝嘅？」
撰文：東方新地圖片來源：ig@yiminghay、ig@lamchiloklok