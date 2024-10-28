炎明熹疑被雪後激罕孖聲夢學員現身 同呢位情侶裝引網民猜測！

19歲炎明熹（Gigi）近期屢傳出有意離巢，導致工作量大減之餘仲甚少出鏡，令唔少fans都十分擔心Gigi之後嘅動向。適逢月底就係萬聖節，炎明熹就孖住一班聲夢學員齊齊現身主題公園，今次亦係Gigi疑被「雪藏」後激罕與聲夢參賽者同框，而佢更同其中1位男歌手以情侶裝現身，火速引起網民熱議……

