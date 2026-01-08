炎明熹回應「8位數天價」邀請加盟 即場點算數值 爆笑開名反問記者「超哥」

炎明熹昨日（7日）正式宣布加盟Sony Music大中華區，結束與TVB的合約關係，開展全新音樂旅程。記者會上當被問及是否獲8位數天價邀請加盟時，Gigi竟然即場開始點算數值，然後驚訝笑說「你唔係講笑啊？」更反問記者「超哥」，場面爆笑十足。這位小花離開TVB後的去向一直備受關注，如今正式投靠國際唱片公司，勢必掀起樂壇新一輪競爭。