炎明熹回應「8位數天價」邀請加盟 即場點算數值 爆笑開名反問記者「超哥」
炎明熹即場點算8位數爆笑反問記者
當記者問及Sony Music是否需要出動8位數天價邀請她加盟時，炎明熹的反應令全場爆笑。她竟然認真地數起手指來計算8位數到底是多少，然後一臉驚訝地笑說「你唔係講笑啊？」更直接反問記者「超哥」，展現出她一貫的率真性格。面對敏感的金錢問題，Gigi並未正面透露具體金額，反而巧妙地以「旅遊手冊」來形容這段新關係，表示「希望接住落嚟大家陪我一齊去揭開呢個新嘅旅遊手冊，一齊寫好多唔同美好嘅回憶」。
重金禮聘問題連消帶打玩重金屬音樂
外界關注她是否獲「重金禮聘」加盟，炎明熹再次展現幽默感，巧妙回應「我相信可以做重金屬音樂，我一向對數字不敏感」。這個連消帶打的回答既避開了敏感的金錢話題，又展現出她對音樂類型的開放態度。她的機智反應讓現場記者和工作人員都忍俊不禁，充分展現出這位年輕歌手在面對媒體時的應對能力和個人魅力。
買十層樓夢想暫時擱置專注音樂發展
談及過往曾立下「買10層樓」的夢想，炎明熹坦言這個目標需要努力加油才可實現。她表示要製作多點歌曲，希望多一些人聽到她的作品，但同時承認「買10層樓的夢想，暫時放下」。Gigi更深刻地反思自己的性格，表示「我會突然有很多理念，但有時又會打沉自己，所以新一年要堅定地選擇要做的事」。這番話顯示出她在經歷TVB雪藏期後，對人生和事業有了更成熟的思考。
紅館演唱會計劃一步一步來不急於求成
問到新公司可有向她承諾會幫她舉行紅館演唱會，甚至朝著偶像周深為目標在啟德開個唱，炎明熹表現得相當理性。她表示「一步一步嚟啦，每一個舞台對我嘅意義都未必一樣」，強調新公司很明白她的心意，而她「唔係急住開騷嘅人」。Gigi更表示想準備好自己再表演給大家聽，所以現階段會先專注在新歌上面，展現出她對音樂事業的認真態度和長遠規劃。
舊歌版權帶不走坦言人生總有惋惜
離開TVB後，粉絲最關心的莫過於她過往的《真話的清高》、《好想約你》等歌曲能否再唱。當被問及會否同新公司商量向TVB購買舊歌版權時，Gigi嘆一口氣表示確實有些可惜，但她認為「一個新的篇章，之前嘅旅程好好地完結咗喺手冊裡面」。她以哲學的角度看待這個問題，表示「人生無任何事情係可以用好同唔好去定義，同埋人生咁短，一定會有啲好開心嘅事，亦會有惋惜嘅事情」。
炎明熹首唱新歌風旅展現全新音樂風格
記者會上炎明熹首度公開演唱新歌《風旅》，並全球首播MV，同場亦獻唱第2首英文新歌Demo及偶像王菀之的《哥歌》。這次加盟Sony Music大中華區，意味著她將在香港、內地及台灣同步展開新階段的音樂發展。經歷過TVB雪藏期的低潮後，Gigi如今重新出發，相信會為樂壇帶來更多驚喜和突破。