炎明熹加盟Sony Music 獻唱新歌《風旅》 CEO封「炎老闆」背後有深意

樂壇小天后炎明熹今日正式宣布加盟Sony Music大中華區，成為蕭敬騰師妹，並推出全新單曲《風旅》。穿著露肩裝的炎明熹在黃埔舉行的記者會上首度公開演唱新歌，現場布置如童話森林般夢幻，石牆草坪配上兩棵大樹營造自然氛圍。Sony Music大中華區CEO陳國威更親自封她為「炎老闆」，這個稱號背後原來另有深意。