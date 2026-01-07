炎明熹加盟Sony Music 獻唱新歌《風旅》 CEO封「炎老闆」背後有深意
炎明熹正式簽約Sony Music 成蕭敬騰師妹
炎明熹在《THE VOYAGE TO⋯》新歌發布暨加盟記者會上，正式宣布加盟Sony Music大中華區，成為中港台三地共同簽約藝人。Sony Music大中華區CEO陳國威表示歡迎炎明熹加盟，並透露將透過三地聯手打造屬於她的音樂版圖。陳國威更在台上笑言要叫炎明熹做「炎老闆」，因為今次是炎明熹的工作室跟Sony Music合作，而非傳統的藝人合約模式。二人在台上進行亮燈儀式，象徵Sony Music大家庭再迎來一位實力歌手，同時寓意炎明熹全新音樂旅程正式揚帆啟航。
《風旅》MV首播 炎明熹透露創作靈感
炎明熹在記者會上首度公開演唱新歌《風旅》，並全球首播MV。她表示新歌靈感來自旅程的概念，「前一半旅程寫在旅遊手冊上，現在開始寫在另一半旅遊手冊上，希望可以寫到好多有趣、深刻和經歷」。MV畫面詩意悠遠，配合動人旋律引領現場樂迷踏進風旅的感觀世界。炎明熹更在記者會尾聲獨家演繹新歌英文demo版本，為歌迷送上驚喜，預告更多精彩的音樂計劃即將來臨。
森美擔任主持見證成長 約定頒獎禮再見
記者會特意邀請叱咤903森美擔任主持，意義非凡。森美自炎明熹出道時期已見證她的成長，今次再次同台別具意義。森美率先恭喜炎明熹推出新歌以女歌手身份回歸樂壇，並當場約定「來年頒獎禮上在歌手席上見」。炎明熹甫出場便以偶像王菀之的《哥歌》揭開序幕，她表示選擇這首歌是因為好欣賞王菀之，「既溫暖溫柔又有力，希望將來可以合作」。現場氣氛熱烈，全場為台上兩人報以雷動掌聲。
歌迷熱烈反應期待新篇章
炎明熹正式加盟新唱片公司後勢掀起新氣象，歌迷反應熱烈紛紛表示翹首以待。她在台上表示心情緊張激動，「踏入一個新嘅階段，好好加油，好好擁抱和迎接新嘅自己」。炎明熹感謝Sony Music大中華同事、嘉賓、傳媒朋友及支持她的歌迷，並承諾2026年將全力啟航，為其音樂旅程寫下新篇章。一向寵粉的她安排率先與歌迷共睹新歌MV，展現對粉絲的重視和感謝。