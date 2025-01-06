傳炎明熹離開TVB轉投Sony做一姐？正能量發文早有暗示
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近日，炎明熹傳出被TVB雪藏後，工作量大減之餘，已久不見她出席公開活動，甚至連台慶也未見現身。粉絲們都紛紛擔憂她日後的發展與去向。炎明熹曾回應續約問題稱「上天自有安排」，直至日前，有消息指Gigi約滿後將會正式過檔Sony Music做一姐。
傳炎明熹離開TVB轉投Sony？
近日，有網民報料炎明熹可能將結束與TVB的合作關係，轉投Sony旗下。而不久前，炎明熹在社交媒體上發布了多張與家人的生活照，並附文表示：「地球自轉嘅速率變快，所以時間也變得快了，又是時候又要迎接新的一年，大家準備好了嗎？你們有沒有做到自己想要做的事情？做到或者做不到也不緊要，我們隨遇而安吧。下一年我們繼續努力，我會在你們身邊。」透露了對未來的期待和決心。
網民對此反應熱烈，許多人表示支持炎明熹未來的選擇，期待她在新的平台上展現更多才華。
Sony暫對傳聞未有回覆
消息一出，粉絲們表示，無論炎明熹去到哪裡，都會無條件支持她。而炎明熹的加盟對Sony來說無疑是一大利好，有助於提升公司在音樂及娛樂領域的競爭力。Sony旗下已有多位知名藝人，如陳柏宇、林奕匡等，炎明熹的加入無疑會使得陣容更加強大，增加公司的市場吸引力。而Sony暫時對於傳聞則未有回覆，不過相信真相如何，粉絲也會耐心守候炎明熹的發展。
雖然炎明熹久未有音樂作品推出，但其實日前她曾挑戰戲劇《戀上西沙》。雖然僅有一集，但由炎明熹主演，並以音樂特輯形式呈現，相信是大家熟悉的炎明熹。
圖片來源：IG@yiminghay資料或影片來源：原文刊於SundayMore