傳炎明熹離開TVB轉投Sony做一姐？正能量發文早有暗示

近日，炎明熹傳出被TVB雪藏後，工作量大減之餘，已久不見她出席公開活動，甚至連台慶也未見現身。粉絲們都紛紛擔憂她日後的發展與去向。炎明熹曾回應續約問題稱「上天自有安排」，直至日前，有消息指Gigi約滿後將會正式過檔Sony Music做一姐。

