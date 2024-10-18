無綫57週年台慶8大綜藝節目強勢登場 余文樂相隔7年重返幕前成焦點！

今年無綫電視慶祝成立57週年，以「同一家人，與你前行」為主題，繼早前公布四大台慶劇之後，今晚將推出全新的台慶宣傳片。這次宣傳片中，無綫將正式公布8大台慶綜藝節目及一部台慶專題紀錄片《無窮之路IV-一帶一路》。

