無綫57週年台慶8大綜藝節目強勢登場 余文樂相隔7年重返幕前成焦點！
綜藝節目陣容強大
在這8大綜藝節目中，觀眾將會看到多個深受歡迎的節目回歸及全新創作。其中包括了《獎門人台慶感謝祭》、《中年好聲音3》和《Grand住去大阪》等王牌節目。《Grand住去大阪》是繼《Grand住去台北》後的新系列，將帶領觀眾遊歷大阪及京都，探訪當地頂級酒店和享受高級美食。此外，還有全新製作的節目如《呃錢》、《戰場上》、《與天地對話》及《自駕德島》，以及20年後再次推出的電視電影《尋夢琴澳》。
《與天地對話》余文樂重返幕前成焦點！
《與天地對話》正式開播前已引發不少熱話，當中以相隔足足才全面復出幕前的余文樂有份參與拍攝最受矚目，另外三位嘉賓藝人則為姜皓文、蔡思貝及林盛斌。有別於一般旅遊節目，《與天地對話》著重參與藝人與天地的靈性對話，踏足的地方亦是大家平時甚少踏足或是想像之地，分別為南也門、索科特拉島、澳洲昆士蘭大堡礁、及北領地紅土地區。四名嘉賓藝人除會探索這四個別具特色的地方，還會分別就「人生為何而活」、「你信命運？」、「人生最可怕是什麼？」及「身處逆境如何自處」四大主題、透過一連串的「自問自答」進行自我探討，別具啟發意味。
余文樂20字大爆復出原因
余文樂過去很少參與大型電視節目，但這次他破例參與了一個節目，他表示「因為導演組非常厲害，成功說服了他的經紀公司」。余文樂提到這次節目的拍攝時間為12天，不會太趕，可以悠閒地進行，但他將是唯一的主持人。他坦承近年來由於身體狀況不佳，工作機會較少，但最近已經開始恢復工作，工作安排也變得密集起來。這次的參與對於他來說似乎是一個新的挑戰和機會，也希望他在新的節目中能夠展現出色的表現。
余文樂外貌變化震撼網民
9月中，一位網民在社交平台上分享了余文樂的一張自拍照，並留言詢問：「我的天啊！！這是余文樂嗎？」照片中的余文樂看起來疲憊不堪，顯著老化，這讓許多網民感到驚訝，紛紛表示：「昨天剛看了完全沒看出來是他」、「老成這樣…」、「他才40出頭，怎麽搞的」、「衰老得真快」等。
其他綜藝節目：
《Grand住去大阪》帶你體驗奢華旅行
《Grand住去大阪》將由三位主持C君、陸浩明及高海寧帶領，他們將入住六大「天花板級」酒店，品嚐入健力士紀錄大全的壽司和價值5萬日元一杯的貴價綠茶。節目還將帶觀眾到達一些即使是有錢人也難以光顧的高級旗艦餐廳。
《自駕德島》探索日本隱世美景
《自駕德島》節目將以自駕遊為主題，探索四國德島的悠閑美景。德島不僅地理位置便利，人少景美，還有許多適合打卡的大自然祕景，是前往日本的另一個絕佳選擇。節目中，兩位港姐級主持將會在當地享受溫泉，讓人羨慕不已。
《呃錢》揭露詐騙新手法
全新資訊節目《呃錢》將圍繞真實個案，透過外景和戲劇化拍攝手法，揭露常見和最新的詐騙手法。「《呃錢》由無綫王牌節目《東張西望》的幕後班底打造，主持陣容包括《東張》的區永權、李旻芳、梁敏巧，以及蕭正楠。據悉，蕭正楠將在節目中獻出珍貴的第一次，讓人期待不已。