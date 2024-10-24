郭柏妍孖前緋聞男友丁子朗尷尬同場 三男三女受力捧組TVB新世代六星
郭柏妍 丁子朗 組TVB新六星 發放TVB精神
TVB今年台慶其中一輯宣傳片由周嘉洛、吳偉豪、丁子朗、郭柏妍、游嘉欣及戴祖儀六位新世代藝人拍攝，據周嘉洛解釋，這輯充滿科幻感的影片，概念原來是喻意由六位新星將TVB的精神同節目發放去全世界。
郭柏妍著Sport Bra加短褲露腰又曬腿
宣傳片的重點似乎在六人的造型上，其中以郭柏妍著Sport Bra加短褲的運動型打扮最為吸睛，其次則是曬出健碩麒麟臂的丁子朗和吳偉豪，戴祖儀的造型則是背後開窿曬玉背，游嘉欣也有著短褲露腰曬腿，只得周嘉洛打扮最為密實。
郭柏妍孖前緋聞男友丁子朗同場零交流
不過這個「TVB新世代六星」組合中，竟包括有前緋聞男女丁子朗和郭柏妍，當6人背對背圍成一圈拍攝時，兩人站在對角位，在拍攝的空檔，丁子朗曾一度望向郭柏妍，但郭柏妍就避開了視線，令兩人近乎零交流。
郭柏妍強調自己仍然單身
丁子朗和郭柏妍自2022年拍攝劇集《下流上車族》傳出緋聞，但自去年丁子朗北上參加選秀節《亞洲超星團》後，網民發現兩人已再無互動，因此猜測他們早已斬纜。
而今年初郭柏妍和丁子朗同場出席《妳不是她》宣傳活動時，亦顯得相當避忌，指二人只是同事及朋友關係，郭柏妍更強調自己仍然單身。
丁子朗北上參賽 郭柏妍：已做了選擇
去年，丁子朗曾寫長文剖析自己北上參賽的原因，並強調自己是自願參賽，而非被公司所逼，當時一眾藝人都有讚好，獨缺郭柏妍，而同日女方在IG分享相片，並寫上：「權衡猶豫的瞬間已做了選擇」，未知是否示意在感情上做了決定。
曾以情侶裝出席婚禮 網民懷疑兩人早已撻著
外表甜美有A0女神之稱的郭柏妍，在《下流上車族》飾演「車芊芊」之後，形象入屋深入民心，相當有觀眾緣。曾有傳郭柏妍與劇中飾演情侶的丁子朗假戲真做，穿上情侶裝齊齊出席鄺美璇的婚禮。心水清的網民更開始四圍搜證，懷疑兩人早已撻著。有網民更猜測兩人只係因為公司不欲戀情曝光，才密冚戀情！
網民懷疑兩人曖昧早有跡可尋
不少眼尖的網民都發覺郭柏妍丁子朗兩人的曖昧關係早有跡可尋。網民們都留言表示兩人經常「同框」出現，在一班演員為了慶祝《下流上車族》在《萬千星輝賀台慶》中得到好成績的飯局中，丁子朗都特意站在郭柏妍身旁，搞到網民都勁酸溜溜地留言道：「廿四小時全天候跟實」、「死纏爛打坐隔籬」。除此之外，丁子朗之前更特意上傳與郭柏妍頭上比心心的合照，並且寫道：「這是被拒絕的姿勢嗎？」，令網民都話擺到明係想追A0女神郭柏妍！
情侶檔上陣 親身示範大膽健身動作
郭柏妍和丁子朗這對緋聞情侶又曾在《東張西望》亦以情侶檔身份上陣，親自示範大膽健身動作。郭柏妍率先要跳到丁子朗身上，以大腿夾實丁子朗條腰，然後再凌空做出仰臥起坐的動作。郭柏妍一跳上丁子朗身上已經非常危危扶，丁子朗亦毫不避忌地一手攬實郭柏妍條腰，一手捉實郭柏妍大腿。動作大膽程度嚇窒一班觀眾之餘，在場的其他演員亦睇到喂哇鬼叫，郭柏妍都做到面紅紅，場面既尷尬又好笑，網民都話「擺明益丁子朗」！