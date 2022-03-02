無綫爆疫多名藝人中招 停廠唔夠貨硬推倉底《食腦喪B》 未來真係無電視睇？

疫情嚴峻，無綫爆疫，多名藝人確診，包括胡定欣、周嘉洛、羅樂林等，當中涉及不同劇集，形成TVB拍劇群組。因此被迫中斷開拍緊嘅劇集，以減少大規模病毒傳播，據知每日損失約200萬！但由於疫情未有緩和跡象，復工無期，唔通嚟緊幾個月真係會無劇集睇？