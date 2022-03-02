無綫爆疫多名藝人中招 停廠唔夠貨硬推倉底《食腦喪B》 未來真係無電視睇？

疫情嚴峻，無綫爆疫，多名藝人確診，包括胡定欣、周嘉洛、羅樂林等，當中涉及不同劇集，形成TVB拍劇群組。因此被迫中斷開拍緊嘅劇集，以減少大規模病毒傳播，據知每日損失約200萬！但由於疫情未有緩和跡象，復工無期，唔通嚟緊幾個月真係會無劇集睇？
帶病照開工變成「拍劇群組」
有傳周嘉洛早前有病徵，但仍帶病開工，之前他亦曾上載雙飛人藥水和連花清瘟膠囊的照片，據悉是「風少」陳浚霆見他病所以送贈給他的﹗有指因有藝人及幕後曾帶病開工，致令劇組都好多人中招，先後多個藝人確診，包括有周嘉洛、羅樂林、胡定欣、馮盈盈、戴祖儀等人。
所有劇停廠至3月7日
拍劇時劇組人數又多，又無得戴口罩，傳播風險自然提高。TVB喺大約一星期前終於宣布停晒所有開拍緊嘅劇集，例如《破毒強人》、《回歸》、《曙光》、《法言人》、《隱門》等，進行大規模消毒，直至3月7日，至於屆時能否復工，據無綫工作人員透露還是未知之數。
每日損失7位數
依家停晒工，糧照出，本來已經蝕緊錢嘅TVB再面臨疫情問題，據知每日損失成200萬，如同燒銀紙一樣，之後點同啱啱公布一年賺成億嘅ViuTV競爭呀？唔通真係靠聲夢同Super Tiger？
8點無《愛回家》睇？播倉底劇《食腦喪B》
《愛回家之開心速遞》劇集雖然有藝人中招，但係唯一例外，工照開。但由於無綫存貨唔多，據知《家族榮耀》播畢後，會安排播兩年前拍定的倉底貨、去年7 月在myTVgold播出、由何廣沛同江嘉敏主演嘅《食腦喪B》以維持正常 運作，唔知可以頂到幾時？
有唔少網民都表示有期待，認為呢啲另類題材「倉底貨」仲好睇過大制作。不過有啲就認為係抄外國早幾年嘅電影同劇集。
重播已經解決問題
TVB深宵時段會重播舊劇，有唔少網民認為舊劇仲好睇，重播已經解決到問題，分分鐘仲好過而家嘅收視。
有網民就再偏激啲覺得無劇集睇都唔緊要，播吓卡通片都仲得。
如果疫情再係咁嚴重，無了期停工落去，可能真係張買劇先搞得掂，話唔定收視仲好過依家，唔使蝕咁多。