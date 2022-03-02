無綫爆疫

無綫爆疫多名藝人中招 停廠唔夠貨硬推倉底《食腦喪B》 未來真係無電視睇？

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東方新地

疫情嚴峻，無綫爆疫，多名藝人確診，包括胡定欣、周嘉洛、羅樂林等，當中涉及不同劇集，形成TVB拍劇群組。因此被迫中斷開拍緊嘅劇集，以減少大規模病毒傳播，據知每日損失約200萬！但由於疫情未有緩和跡象，復工無期，唔通嚟緊幾個月真係會無劇集睇？

帶病照開工變成「拍劇群組」

有傳周嘉洛早前有病徵，但仍帶病開工，之前他亦曾上載雙飛人藥水和連花清瘟膠囊的照片，據悉是「風少」陳浚霆見他病所以送贈給他的﹗有指因有藝人及幕後曾帶病開工，致令劇組都好多人中招，先後多個藝人確診，包括有周嘉洛、羅樂林、胡定欣、馮盈盈、戴祖儀等人。

無綫爆疫 周嘉洛最近確診新冠肺炎﹗
周嘉洛最近確診新冠肺炎﹗（圖片來源：IG＠kalok_）
無綫爆疫 曾被影到化妝時病到瞓著咗﹗
曾被影到化妝時病到瞓著咗﹗（圖片來源：IG＠kalok_）
無綫爆疫 「風少」見周嘉洛病病哋，送藥給他﹗
「風少」見周嘉洛病病哋，送藥給他﹗（圖片來源：IG＠kalok_）
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（圖片來源：tvb官網照片）

所有劇停廠至3月7日

拍劇時劇組人數又多，又無得戴口罩，傳播風險自然提高。TVB喺大約一星期前終於宣布停晒所有開拍緊嘅劇集，例如《破毒強人》、《回歸》、《曙光》、《法言人》、《隱門》等，進行大規模消毒，直至3月7日，至於屆時能否復工，據無綫工作人員透露還是未知之數。

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馬國明和林夏薇主演的《法言人》之前傳復工有望，但近日又指未消息，各演員都在等待中﹗（圖片來源：tvb官網照片）
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《法言人》劇組合作愉快，放飯齊齊圍住一齊食﹗（圖片來源：ig＠rosinalam）
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周嘉洛本來正在拍攝《回歸》及《曙光》，近日證實中招﹗（圖片來源：ig＠kalok_）
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《隠門》都停廠﹗（圖片來源：tvb官網照片）

每日損失7位數

依家停晒工，糧照出，本來已經蝕緊錢嘅TVB再面臨疫情問題，據知每日損失成200萬，如同燒銀紙一樣，之後點同啱啱公布一年賺成億嘅ViuTV競爭呀？唔通真係靠聲夢同Super Tiger？

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《聲夢》學員成功令無綫吸納較年輕觀眾﹗（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》官網照片）
無綫爆疫 TVB Super Tiger聽講係期間限定。
Super Tiger正式組成，咁係咪過唔到出年Rabbit年呢？（圖片來源：[email protected](official) ）
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（圖片來源：LIHKG討論區截圖）

8點無《愛回家》睇？播倉底劇《食腦喪B》

《愛回家之開心速遞》劇集雖然有藝人中招，但係唯一例外，工照開。但由於無綫存貨唔多，據知《家族榮耀》播畢後，會安排播兩年前拍定的倉底貨、去年7 月在myTVgold播出、由何廣沛同江嘉敏主演嘅《食腦喪B》以維持正常 運作，唔知可以頂到幾時？

無綫爆疫 《食腦喪B》因為疫情，倉底貨有得重見天日﹗
《食腦喪B》因為疫情，倉底貨有得重見天日﹗（圖片來源：IG＠kaman_kong）
無綫爆疫 食腦喪B 何廣沛披頭散髮、戴白色隱形眼鏡扮喪屍，他表示肚餓時才會變喪屍，又透露還有更恐怖的造型，會把嘴唇化得乾裂，頸現青筋，變身喪屍後便要食腦。
何廣沛披頭散髮、戴白色隱形眼鏡扮喪屍，他表示肚餓時才會變喪屍，又透露還有更恐怖的造型，會把嘴唇化得乾裂，頸現青筋，變身喪屍後便要食腦。（圖片來源：東方新地）
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江嘉敏及陳曉華對《食腦喪B》有機即將推出，都表示歡迎，陳曉華更預告在劇中會以校服造型登場﹗（圖片來源：東方新地）

有唔少網民都表示有期待，認為呢啲另類題材「倉底貨」仲好睇過大制作。不過有啲就認為係抄外國早幾年嘅電影同劇集。

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（圖片來源：LIHKG討論區截圖）
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（圖片來源：LIHKG討論區截圖）

重播已經解決問題

TVB深宵時段會重播舊劇，有唔少網民認為舊劇仲好睇，重播已經解決到問題，分分鐘仲好過而家嘅收視。

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（圖片來源：LIHKG討論區截圖）
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有網民就再偏激啲覺得無劇集睇都唔緊要，播吓卡通片都仲得。

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（圖片來源：LIHKG討論區截圖）

如果疫情再係咁嚴重，無了期停工落去，可能真係張買劇先搞得掂，話唔定收視仲好過依家，唔使蝕咁多。

撰文：東方新地圖片來源：tvb官網照片, ig＠rosinalam, ig＠kalok_, TVB《聲夢傳奇》官網照片, [email protected](official), 《食腦喪b》劇照, LIHKG討論區截圖

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