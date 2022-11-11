無綫節目巡禮 2023｜新劇出爐小生花旦大執位！
無綫節目巡禮 2023｜陳自瑤首次做女一擔正做失婚人妻
無綫今次推介的續集劇，包括有《白色強人II》、《巾幗梟雄之懸崖》、《逆天奇案II》、《星空下的仁醫2》和《刑偵日記II》，其中作為《星空下的仁醫》女主角的鍾嘉欣，失落視后，曾言短期內絕對不會返港拍劇，她月前接受傳媒訪問時，表示好開心知道套劇會開拍續集， 亦曾收到有關合作的聯絡，但同老公商量過後，決定今年會take a break，加上再做媽媽，專心照顧屋企先。
無綫推介2023劇集巡禮：
1.《逆天奇案2》飛走馮盈盈
殺虎案真兇子樂伏法，事情告一段落。幹探許浚森（陳展鵬飾）與沈韋力（黃智賢飾）繼續智破重重奇案。二人調查一宗國際殺手肆虐香港的嚴重案件，利用超級電腦在網絡中追尋線索成功破案，卻沒想到無意中發現隱藏著極大陰謀！
2.《星空下的仁醫2》
一個喪禮，一個良師的離開，令四位各有抱負的專科醫生——「小兒外科」、「神經外科」、「心胸外科」、「婦產及胎兒科」，再次聚首。他們曾是患難與共的同窗好友，卻因理念不同而各散東西。為了兒科中心，成為互相鞭策的伙伴，有著共同目標；面對跌宕高低，克服挑戰挫敗，在不斷的考驗與抉擇中砥礪前行，守護每一個小生命。
3.《刑偵日記II》全新班底
由於《刑偵日記》的編審朱鏡祺和劉小群已離巢TVB，《刑偵日記II》有指將會換班底拍攝，而監製關樹明就對傳媒表示這部續集因為未有平台支持，需要一段時間才能啟動得到。
4.《巾幗梟雄之懸崖》
無綫介紹作為《巾幗梟雄》系列作的《巾幗梟雄之懸崖》，是一部30集的史詩式長劇，是《巾幗梟雄》系列的第4部作品，曾傳出將有黎耀祥、鄧萃雯，以及新加入羅子溢和朱晨麗等擔演。
5.《痞子殿下2》口碑強勁即拍板開續集
《痞子殿下》收視和口碑都有驚喜，近年少有的古裝劇製作沒有令人失望，陳瀅在這劇集的演出亦比《美麗戰場》更入屋，續集繼續惡搞武林！
主演：周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）、朱敏瀚、張頴康、吳岱融、曹麥美恩等
監製：陳耀全
6.《有種好男人》李佳芯唯一劇集擔正
保鑣界精英陽日正，善長風險管理，是人生勝利組，惟不快童年令他拒絕婚姻，命運讓他遇上游子澄，一個不斷打破他人生規條的機靈女子。二人相戀，卻發現子澄是單親母親，已有一子，惟真愛無敵，未料子澄隱瞞一個天大的秘密…
主演：馬德鐘、李佳芯、吳偉豪、陳自瑤、徐榮、曹永廉、楊卓娜、胡諾言等
監製：梁耀堅
7.《隱形戰隊》打鬥場面特別多
《隱形戰隊》是一部由唐詩詠、馬國明及陳山聰等主演的時裝警匪，唐詩詠透露劇中有非常多的打鬥場面。
主演：馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、江美儀，特別客串：陳展鵬
監製：文偉鴻
8.《隱門》賊王之後
兩個小朋友，都係賊王之後，同病相憐，又會唔會各走極端？一段隱瞞嘅過去，一場善惡嘅博奕，最終又搵唔搵到喺黑暗中嗰道隱門？
主演：陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、吳岱融
監製：王心慰
9.《OPM》關樹明監製
《OPM》名字為 Other People’s Money 的縮寫。講述財富世界第一信條：善用「Other People’s Money」錢搵錢！
五個為錢奔跑到被騙的同路人，走投無路加入股票群組，再組成「OPM」步上玩弄財技之路！由負債到賺上100億，當財技變成騙局，每人最後都被牽著鼻子走，由眼中只見 money 到發現 other people，又如何把騙局變回理想，找回生命自由？
主演：湯洛雯、黃庭鋒、蔣志光、張寶兒、黃嘉樂、蘇皓兒、林穎彤、傅嘉莉等
監製：關文深
10..《一舞傾城》港版華燈初上
這部劇集由王晶監製兼編審，講述在香港最黃金的八十年代，經濟起飛、股市大漲、聲色犬馬中，一個在尖東全港最大型的夜總會內的傳奇故事，也是豪華版的香港華燈初上。
主演：胡定欣、馮盈盈、伍樂怡、鄺潔楹、傅嘉莉、吳若希、楊明、方力申、陳寶轅
監製 / 編審：王晶
11.《輕·功》黎耀祥演龍虎武師
集溫情搞笑於一身，《輕‧功》講述一班前電影人的喜怒哀樂，一個被認為識輕功的龍虎武師，與離巢「平躺族」子女再度同一屋簷下，新舊思想引發出核彈級矛盾。
主演：黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱敏瀚、朱晨麗
監製：黃偉聲
12.《旁觀者》周柏豪做連環殺手
《旁觀者》是由周柏豪、王敏奕和吳若希主演，講述外界環境、旁人情緒對「高敏感族」女警姚自如（王敏奕飾）都是巨大刺激，唯敏銳觸覺有助破案。在罪惡前，多數人只作「旁觀者」。偏偏世上「加害者」比罪犯更多，因冷暴力、情感虐待…不是犯罪。直到遇上餐廳老闆——同有一顆同理心的王覓希（周柏豪飾），二人相戀。但女警自如追查，想不到殺手是覓希…
主演：周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、謝東閔
監製：葉鎮輝
13.《破毒強人》沿用《白色強人II》班底
警匪緝毒劇《破毒強人》沿用《白色強人II》的班底，陳豪飾演大毒梟，蕭正楠飾演潛伏到他身邊的臥底，成功將陳豪拘捕入獄後，卻失去了情感、恐懼、同情。12年後陳豪因患上了肺癌晚期，獲准假釋，搵來老情人胡定欣及啞巴何廣沛幫手，希望在有限的生命中構築起毒品新世界。
主演：陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛
監製：羅永賢
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略