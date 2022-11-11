無綫節目巡禮 2023｜新劇出爐小生花旦大執位！

無綫節目巡禮 2023｜每到年尾無綫都會預告來年製作重頭戲，今年的「無綫節目巡禮 2023」將會重點推介接近20部已拍畢或拍攝中的劇集，其中有多達8部是劇集續作，《星空下的仁醫2》落實開拍但角色面目全非，不少小生花旦首次攀上一線 ：