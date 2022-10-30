佘詩曼楊怡傳回巢合體拍《新聞女王》救無綫 曾爭獎鬧不和？
佘詩曼與楊茜堯返無綫拍時裝版《宮心計》？
有傳佘詩曼與楊怡將返無綫拍新劇名《新聞女郎》，此劇由鍾澍佳監製，藍本是美劇《晨早直播室》(The Morning Show)，兩大視后在2009年《宮心計》中成為最爾虞我詐的經典組合，「三好」(佘詩曼)及「金鈴」(楊茜堯)今次再度合作，消息一出已令人十分期待，劇情將會是時裝版《宮心計》。監製鍾澍佳接受傳媒訪問時承認確有此劇，劇名都是《新聞女王》，現時劇本還在創作中，會由他本人寫劇本及拍攝，但演員陣容則未有定案。
二人都是收視保證
無綫雖貴為大台，但近年卻鬧出「花旦荒」，劇集收視每況愈下，有指為救亡要出「殺手鐧」向舊演員埋手，過去往績顯示，前親生女佘詩曼及楊茜堯均有收視保證，佘詩曼早年轉戰內地演出劇集《延禧攻略》、《燕雲台》等劇都大收，火速成為內地一線港星。而楊茜堯是大台繼佘詩曼後力捧的當家花旦，當年亦憑《宮心計》奪得視后寶座，收視絕對有保證。
楊怡承認與監製接觸過
楊怡在2015曾因為不肯續約被無綫雪藏，直到2016年正式約滿效力了17年的無綫，離巢主力在內地和舞台劇方面發展。過去多年無綫都不停邀請她回巢，2017年曾以部頭合約拍了《再創世紀》。往後楊怡兩年抱兩關係，細仔在去年12月中出世，她想集中心力在家庭上，最後一套演出的劇集為內地與無綫的合拍劇《家族榮耀》，對於鍾澍佳開新劇《新聞女郎》，楊怡接受傳媒訪問時，坦言雙方曾接觸過，不過未有落實，她稱所有機會都有可能，現時想專心湊小朋友，如果有好劇本都仲想拍劇。
09年為爭視后不和
佘詩曼於97年參加香港小姐奪季軍入行，在無綫拍過無數劇集，當年擔正的有《十月初五的月光》、《宮心計》、《公主嫁到》等熱播作品。09年，佘詩曼和楊怡均憑《宮心計》入圍「我最喜愛的電視女角色」五強，當時有傳無綫為谷新寵上位而捨棄佘詩曼，楊茜堯除了獲此獎項外再獲頒「最佳表現大獎」，即時惹來市民狂插賽果不公，因此傳出二人為爭視后不和。
事隔兩年，佘詩曼亦與無綫終止經理人合約，事業重心轉移內地市場，更自組公司由自己接洽所有工作，2018年在內地劇《延禧攻略》飾演嫻妃一角，令佘詩曼在內地人氣急升。到今年7月， 佘詩曼為內地傳媒拍攝節目重返無綫回顧昔日拍劇點滴，訪問中她曾表示：「有好劇本我會返嚟嘅！」看來冤家聚頭必定有好戲睇。
重溫當年台慶頒獎禮上鬥戲！
佘詩曼食白果 楊怡奪獎被指「太得戚」
2009年楊怡就憑住《宮心計》中姚金鈴一角，得到「我最喜愛的電視女角色」，同時重贏埋無綫頒出嘅「最佳表現獎」。但係當年有網民認為楊怡冇資格攞「我最喜愛的電視女角色」，認為應由佘詩曼的「三好」得獎。當年年大部分賽果尚算合理，鄧萃雯獲封為視后，惟獨「我最喜愛女角色」和「最佳表現大獎」有偏私之嫌，為捧楊怡上位，甘願犧牲有出色表現的阿佘，阿佘坐足成晚冷板櫈，最慘還要被迫與楊怡上演一場姊妹情深戲碼，當楊怡含淚領取「我最喜愛女角色」大獎時，第一時間不是多謝人，而是無嗱嗱說：「阿佘，你差我一啖！」
楊怡迫佘詩曼陪佢做戲
阿佘本來笑一笑就算，怎料楊怡講講吓又話：「阿佘話如果我攞，會走出嚟錫我一啖㗎！」兩番催迫，阿佘無奈帶笑走出台向她獻吻，楊怡攞彩兼攞足友情分，成功營造「姊妹情深」，從而淡化民眾對她的敵對情緒。但據幕後人員透露，二人根本不是friend到攬頭攬頸那種，該人說：「阿佘一早知道《宮心計》係用嚟捧楊怡，自己只係陪襯佢，個心已經唔舒服，不過記者嚟探班，佢梗係做足戲同楊怡有傾有講，但一擰轉背咪又係冇偈傾，何況阿佘鍾意夜蒲，楊怡鍾意返屋企，性格根本唔夾。」被網友批評似癲婆多過奸妃的楊怡表示：「最佳表現大獎係咪為我而設都好，我噚晚都瞓得好安樂。」最搞笑有網民提議將「最佳表現大獎」改名為「高層嘉許獎」或者「TVB最錫員工獎」，實在一針見血！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
讀者留言