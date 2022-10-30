佘詩曼楊怡傳回巢合體拍《新聞女王》救無綫 曾爭獎鬧不和？

近年鬧「花旦荒」鬧得熱烘烘的TVB，日前傳出為救亡，重金禮聘昔日親生女佘詩曼及楊怡（現名楊茜堯）回「娘家」拍劇，希望藉著兩大視后之力可挽救收視。雖然消息未被確定，但據早前佘詩曼為拍攝內地節目重返電視城，訪問中曾表示：「有好劇本我會返嚟嘅！」兩大視后再碰頭一定有好戲睇。