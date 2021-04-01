無限斜棟有限公司｜腎仔、豪哥首編電視劇 曾提議搵游學修演Ian角色 被拒絕原因係⋯⋯
文：東方新地｜圖：許賢、游學修及張建聲IG圖片、ViuTV劇照及影片截圖
無限斜棟有限公司｜腎仔爆「故事大王」寫大綱
曾在「CapTV擷電視」負責故事創作和演出的許賢（腎仔）及蘇致豪（豪哥），2019年首次參與電視劇《仇老爺爺》的故事創作、剪接工作和客串演出，去年4月尾開始，兩人在巢志豪導演和「故事大王」的指導下，首嘗寫電視劇劇本的滋味，為ViuTV編寫了《無限斜棟有限公司》的劇本。在寫完這部劇本後，去年10月，兩人才開始和游學修、林家熙（Locker）等創立YouTube頻道「試當真」。
腎仔曾在YouTube直播自己寫作之路，他大讚巢志豪導演係寫劇高手，這部劇本大綱都是由巢導和「故事大王」所寫，而他所講的「故事大王」據知其實是前TVB編劇黃洋達。賢仔直言首次編電視劇壓力好大，最後劇本寫了半年才完成，他說自己曾「寫到差點窒息」！
劇透三主角背景
賢仔在直播中劇透了三個主角背景，指三人年齡都係24歲，都係被屋企人拋棄，他說：「Ian（飾張諾恆）老竇因為香港米貴返咗大陸，Amy（飾陳家晞）阿媽97年已經跟住移民潮去咗加拿大做太空人、坐移民監，Himmy（飾李展翹）老竇、老母都移咗民去英國，呢啲故事大綱都係由『故事大王』喺一年前所寫，真係好X勁！」
游學修無份客串
腎仔還爆了不少劇集內幕，其中包括他原來曾提議過巢導搵游學修來飾演主角之一、最終由Ian所飾演的角色「張諾恆」，但被巢導拒絕，他指原因有好多，其中之一係游學修太貴！他又指游學修正在拍電影，非常忙碌，又話游學修劇中連客串都無份，係因為導演唔識佢！
煞科場景原來係⋯⋯
講到拍攝時的有趣經歷，腎仔就指最難忘係Ian真係好多Fans，這些Fans經常會到場探班及等Ian收工，又在劇組煞科時請大家食冬甩及飲珍珠奶茶，多謝大家一直照顧Ian！此外，腎仔又在社交網上載了一張煞科場景照，原來是在一個夜晚空無一人的沙灘中，感覺相當浪漫。
讚吳家麗好戲
腎仔又指吳家麗在這部劇集中的造型和感覺都有點似她之前演出的另一部ViuTV劇《熟女強人》，但角色的衝突卻完全不一樣，他透露在跟場時曾見識到吳家麗拍一場喊戲，由於燈光和鏡頭等問題，吳家麗喊喊吓都要中途Hold住自己的情緒，等大家Set好晒嘢先繼續拍，但吳家麗的演出都完全冇受影響，因此腎仔大讚她非常有實力！
親自落場客串
此外賢仔透露有份客串的ERROR成員193（郭嘉駿）第一集就會出場，又爆這部劇集的燈光師係「杜Sir」杜琪峯班底，曾在電影《暗戰》飾演一開頭被槍指住個頭的經理。最後賢仔還透露自己和豪哥都將會在劇中客串演出，他說自己只是做「老臨」，較少出場機會，但豪哥則有較多戲份，至少會出場兩至三次，但會在第十幾集時（劇集後段）才現身，腎仔叫大家拭目以待！