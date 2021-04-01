無限斜棟有限公司｜腎仔、豪哥首編電視劇 曾提議搵游學修演Ian角色 被拒絕原因係⋯⋯

ViuTV新劇《無限斜棟有限公司》將於4月5日（星期一）開播，今次劇集是由YouTube頻道「試當真」成員許賢（腎仔）及蘇致豪（豪哥）擔任編劇，原來這部劇本是在兩人參與創立「試當真」前所寫，腎仔更大爆曾經向巢志豪導演提議過搵游學修飾演Ian（陳卓賢）角色，而被拒絕原因竟然係⋯⋯

文：東方新地｜圖：許賢、游學修及張建聲IG圖片、ViuTV劇照及影片截圖