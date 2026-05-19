Phoebus孖Alice出Trip拍《煮個麵你食》 緋聞CP互動有花火意外獲激讚

曾傳緋聞的Phoebus（吳啟洋）與Alice（許寶恆）獲ViuTV安排拍檔主持全新旅遊飲食節目《煮個麵你食》，昨晚首播即引起網民熱議。原本被預期會變成「大型尷尬現場」的組合，播出後兩人互動竟然出奇地自然成熟，甚至被讚默契十足。