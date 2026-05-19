Phoebus孖Alice出Trip拍《煮個麵你食》 緋聞CP互動有花火意外獲激讚

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曾傳緋聞的Phoebus（吳啟洋）與Alice（許寶恆）獲ViuTV安排拍檔主持全新旅遊飲食節目《煮個麵你食》，昨晚首播即引起網民熱議。原本被預期會變成「大型尷尬現場」的組合，播出後兩人互動竟然出奇地自然成熟，甚至被讚默契十足。

《煮個麵你食》首集南台灣取景笑料百出

節目以麵食文化為主題，合共15集，逢星期一至五晚上10:30播出，兩人將走訪南台灣、馬來西亞檳城及南韓首爾三地。首集率先殺入台南復興市場，Phoebus跟隨老闆學切魷魚時失手切斷，最後要大方認數「這個我買了！」。節目尾段兩人各自在超市盲選即食麵回酒店試食，Alice選中的肉骨茶湯麵令她忍不住大喊「中伏啊！」，隨即被Phoebus取笑挑選麵食的眼光。

Alice壓場主導節奏Phoebus天然呆被調侃

節目中Alice明顯擔當主導角色，掌控全場節奏，展現強勢一面。相反Phoebus則繼續發揮天然呆特質，在台灣一路講錯國語、一路被Alice糾正，反而製造出不少笑點。兩人互相頂嘴、放開包袱的相處模式，令整個節目氣氛輕鬆自然，完全沒有外界預期的尷尬場面出現。

2023年長隆密遊風波令Alice一度被貼標籤

回顧兩人的「微妙關係」，要追溯至2023年。當時Phoebus與Alice因密集合作ViuTV劇集《飛黃騰達》而變得熟絡，其後爆出兩人與另外兩名男演員快閃廣州長隆歡樂世界，更有知情人士指Phoebus和Alice提早一天出發。事件令Phoebus當時拍拖5年的圈內女友Jaime（張天穎）在Instagram狠狠Unfollow二人，Phoebus隨後承認分手。Alice其後在節目巡禮訪問中大方表示「對Phoebus完全沒有好感，兩個人只可以做螢幕情侶」，力證清白。

網民由預期尷尬變激讚化學反應

節目播出後，網民反應與播出前的預期形成強烈反差。有網民留言「原本以為會好尷尬，點知成件事比想像中自然」、「Alice carry住成個節目」、「感覺兩個人都放開去做所以效果唔錯」。亦有人認為ViuTV眼光獨到，看中這對「緋聞CP」自帶話題度，將當年的尷尬成功轉化為極具娛樂性的綜藝化學反應，令節目未播完已經引起大量討論。

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煮個麵你食 phoebus吳啟洋 （圖片來源：fb相片）
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煮個麵你食 phoebus吳啟洋 （圖片來源：fb相片）
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煮個麵你食 phoebus吳啟洋 （圖片來源：ViuTV）
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煮個麵你食 phoebus吳啟洋 （圖片來源：ViuTV）
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煮個麵你食 phoebus吳啟洋 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
煮個麵你食 phoebus吳啟洋 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
煮個麵你食 phoebus吳啟洋 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
煮個麵你食 phoebus吳啟洋 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
煮個麵你食 phoebus吳啟洋 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
煮個麵你食 phoebus吳啟洋 Phoebus去年被指偷食許寶恆（Alice）。（圖片來源：IG@phoebus_ng）
Phoebus去年被指偷食許寶恆（Alice）。（圖片來源：IG@phoebus_ng）
煮個麵你食 phoebus吳啟洋 Phoebus被爆疑似撻著Alice！（圖片來源：IG@iamashleyyy___）
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煮個麵你食 phoebus吳啟洋 二人在台灣拍攝節目時日對夜對。（圖片來源：IG@huii_alice）
二人在台灣拍攝節目時日對夜對。（圖片來源：IG@huii_alice）
煮個麵你食 phoebus吳啟洋 二人關係十分親近！（圖片來源：IG@huii_alice）
二人關係十分親近！（圖片來源：IG@huii_alice）
煮個麵你食 phoebus吳啟洋 Phoebus否認同Alice單獨去長隆玩。（圖片來源：IG@phoebus_ng）
Phoebus否認同Alice單獨去長隆玩。（圖片來源：IG@phoebus_ng）

圖片來源：fb相片、ViuTV、IG@phoebus_ng、IG@iamashleyyy___、IG@huii_alice資料或影片來源：原文刊於新假期

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