煮個麵你食｜Phoebus市場「闖禍」要賠錢 Alice試即食麵慘叫「中伏啊」

ViuTV全新旅遊飲食節目《煮個麵你食》下星期一（18日）正式首播，由吳啟洋Phoebus及許寶恆Alice擔任主持，一連15集走訪南台灣、檳城及首爾三地，深入探索東亞各地千變萬化的麵食文化。首集兩人率先殺入台南菜市場學切魷魚，Phoebus卻即場「失手」被迫買單，而Alice試食環節更慘遭「中伏」崩潰嘆氣。