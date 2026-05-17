煮個麵你食｜Phoebus市場「闖禍」要賠錢 Alice試即食麵慘叫「中伏啊」
Phoebus台南復興市場切魷魚即失手被迫買單
首集中Phoebus與Alice清早到訪台南宵夜地標復興市場，跟隨市場老闆學習切魷魚。老闆事先警告若切斷魷魚便要賠錢，Alice笑指「壯男」Phoebus可以幫手。怎料下一秒Phoebus即不慎切斷魷魚，他唯有大方認數：「這個我買了！」兩人隨後跟隨老闆到另一個市場採購烹調鍋燒意麵的食材，包括虱目魚和小白菜，忙碌一番後終於品嚐到正宗鍋燒意麵。第一次食虱目魚的Alice直言味道完全意想不到，Phoebus則形容魚肉質感似雞柳，味道非常突出。
Alice對鍋燒意麵讚不絕口兩人再闖多個市場
除了在舊式菜市場體驗人情味，Phoebus與Alice亦馬不停蹄到台南其他市場尋找不同種類的意麵。台南意麵種類繁多，由汕頭意麵、鱔魚意麵到鹽水意麵各有特色，兩人逐一嘗試，務求找出當地人從小吃到大的「正宗」味道。節目以「一麵一故事」為主題，透過每碗麵背後的故事帶出當地飲食文化，15集內容將橫跨南台灣、檳城及首爾三個地區，為觀眾呈現截然不同的麵食風景。
《煮個麵你食》試食即食麵環節Alice慘呼中伏
節目最後環節，兩人各自在超市選購一款台灣即食麵回酒店試食。Alice選購了肉骨茶湯麵，Phoebus則選擇紅酒燉牛肉麵。滿心期待的Alice品嚐一口後，竟不禁嘆氣直呼：「中伏啊！」Phoebus見狀指超市仍有很多款式可供下次挑戰，Alice隨即提出下次由對方代為選購，卻遭Phoebus開玩笑回應：「考慮一下」，更嫌棄Alice選麵眼光：「你揀親都好伏！」兩人互相調侃的化學作用令人期待往後集數。
網民期待Phoebus與Alice組合帶來更多笑料
《煮個麵你食》將於下星期一起（18日）逢星期一至五晚上10時30分在ViuTV播放。節目預告片釋出後，不少網民對Phoebus與Alice這個組合感到新鮮，有留言表示「兩個人好有火花」、「終於有個正常啲嘅飲食旅遊節目」，亦有人笑言「Phoebus切魷魚嗰下真係笑死」。觀眾普遍對節目走訪三地尋麵的概念感興趣，認為以麵食作為切入點探索不同城市文化相當有新意。