煮個麵你食｜吳啟洋&ALICE深入美濃客家村落食粄條 頭5集麵食之旅逐集睇
第一集：Phoebus切魷魚失手即場要賠錢買走
首播第一集中，Phoebus與Alice進發台南，探索當地人從小吃到大嘅「台南意麵」。兩人到訪台南宵夜新地標復興市場，跟隨市場老闆學習切魷魚。Alice笑指「壯男」Phoebus可以幫手，老闆即警告若切斷魷魚便要賠錢，結果Phoebus下一秒即不慎「失手」切斷魷魚，唯有大方表示：「這個我買了！」兩人其後採購食材烹調鍋燒意麵，Alice首次品嚐虱目魚直言味道完全意想不到，Phoebus則形容魚肉質感似雞柳。節目最後環節兩人各自選購台灣即食麵回酒店試食，Alice選購肉骨茶湯麵品嚐一口後竟不禁嘆氣直呼：「中伏啊！」Phoebus更嫌棄Alice選麵眼光：「你揀親都好伏！」
第二集：Alice與Phoebus深入美濃客家村落食粄條
第二集兩人離開城市前往美濃客家村落，接觸以在來米製成嘅粄條。客家人以米為主食，發展出兩種以米為主要原材料嘅麵食，粄條質感比一般麵條更滑更厚實，配上客家炒料樸實但滋味十足。之後再品嚐米苔目，可鹹可甜嘅食法打破一般人對麵食嘅想像，甜食版本更加令人大開眼界。
第三集：探訪手工麵線廠見證細如髮絲製作過程
第三集聚焦台灣人集體記憶——麵線。Alice與Phoebus探訪手工麵線廠，學整福洲派手工麵線，親眼見證同體驗細如髮絲嘅麵線係點樣一條條拉出嚟。之後行遍台南大街小巷，品嚐清派嘅麻油雞湯麵線同糊派嘅大腸麵線，了解麵線唔同派別之間嘅差異同各自擁躉。
第四集：赤嵌樓附近連食三間擔仔麵比較風味
第四集主題係台南靈魂美食——擔仔麵。一擔、一爐、一碗麵，Alice與Phoebus先去台南擔仔麵一級戰區赤嵌樓附近，連食3間擔仔麵店逐一比較。之後轉戰高雄品嚐唔同風味嘅擔仔麵，發現同一碗麵去到唔同地區，無論湯底、份量都有明顯分別，唯一相同係大家對味道傳承嘅堅持。
第五集：台南牛肉麵店由負債到開分店逆轉故事
第五集講述一個令人動容嘅創業故事——台南一間牛肉麵店如何幫助一個家庭由負債到賺錢，甚至成功開設分店。Alice與Phoebus到餐廳試食，了解呢碗牛肉麵成功背後嘅秘密。之後再品嚐新派牛肉麵同得獎牛肉麵店，面對「清燉定紅燒」呢個經典問題，節目提出第三個選項——創意牛肉麵，令觀眾對台南牛肉麵有全新認識。