煮個麵你食｜吳啟洋&ALICE深入美濃客家村落食粄條 頭5集麵食之旅逐集睇

ViuTV全新旅遊飲食節目《煮個麵你食》昨日起逢星期一至五晚上10時30分播放，由吳啟洋（Phoebus）及許寶恆（Alice）擔任主持，一連15集走訪南台灣、檳城及首爾，深入探索東亞地區千變萬化嘅麵食文化。首5集聚焦南台灣，Phoebus首集即因為一個失誤要即場「賠錢買魷魚」，而Alice揀即食麵嘅眼光更被Phoebus狠批，兩人互動火花四射令觀眾期待值爆燈。