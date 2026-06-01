煮個麵你食｜首爾篇5大麵食登場 Phoebus辣到崩潰成最大焦點

ViuTV旅遊飲食節目《煮個麵你食》由吳啟洋（Phoebus）及許寶恆（Alice）主持，一連15集走訪南台灣、檳城及首爾，探索東亞地區千變萬化的麵食文化。節目來到首爾篇最後五集，由炸醬麵食到天然湯麵，兩位主持挑戰寒冬食冷麵、火辣炒碼麵，綜藝感與美食資訊兼備，當中一集更令Phoebus幾乎崩潰。