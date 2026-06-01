煮個麵你食｜首爾篇5大麵食登場 Phoebus辣到崩潰成最大焦點
第11集：Phoebus同Alice挑戰首爾炸醬麵
炸醬麵是韓國人的國民日常，據統計韓國人每年消費數十億碗，銷量驚人的原因在於價格親民又能填飽肚子。Phoebus與Alice首先到訪一間以手工拉麵聞名的老店，品嚐最傳統的炸醬麵風味。其後兩人獲當地食家指路，學習如何在首爾街頭分辨炸醬麵的質素高低，最後更試食白炸醬麵，發現原來這碗看似簡單的麵食竟然有如此多變化，顛覆了他們對炸醬麵只有黑色醬汁的既定印象。
第12集：寒冬敬業食冷麵帶出北韓鄉愁故事
拍攝期正值寒冬，但敬業的Phoebus與Alice堅持要找冷麵專賣店開食。第一站是新式蔬菜沙冰湯底的首爾冷麵，清爽口感令人驚喜；第二站升級至韓牛冷麵，濃郁肉香配上彈牙麵條。最令人印象深刻的是第三種——咸興冷麵，這種不加蕎麥製作的辣醬撈麵源自北韓，是當年南下的人帶來的味道。每一口入嘴除了酸、甜、辣之外，還帶著一份跨越邊界的鄉愁，Alice品嚐後更忍不住感嘆這碗麵背後承載的歷史重量。
第13集：《黑白大廚》參加者靠一碗刀切麵紅遍三地
刀切麵與麵疙瘩是韓國最親民的麵食，但Phoebus與Alice在這集發現同一種麵粉可以有無限可能。第一站他們品嚐《黑白大廚》參加者的清湯經典版刀切麵，了解這位大廚如何憑一碗麵紅遍韓國、台灣和香港；第二站到型格新派餐廳試食fusion創作版，感受傳統食材的嶄新演繹；最後一碗手撕麵疙瘩，由一家人共同經營的小店製作，用手捏成的不規則麵片盛載著家庭溫暖。三種形態、三種故事，展現出韓國麵食文化的深度。
第14集：Phoebus怕辣仍要硬食超級火辣炒碼麵
這是Phoebus與Alice最大的考驗——全程食辣。由甜辣的辣筋麵開始小試牛刀，再到香辣的辣章魚麵，嗜辣的Alice一邊喊辣一邊停不了口；相反怕辣的Phoebus已經全程擦汗，兩人食辣的距離一目了然。然而最終挑戰才是重頭戲，兩人要面對曾經辣到有人入醫院的超級火辣炒碼麵，綜藝之神在這集有沒有出招？節目組預告這集的畫面「相當精彩」，Phoebus的反應更被形容為歷來最崩潰的一次。
第15集：首爾篇壓軸三碗天然湯麵成最療癒結局
韓國篇壓軸一集，Phoebus與Alice放下辣椒，探索韓國麵食最溫柔的一面。第一碗是香氣獨特的紫蘇籽湯刀切麵，紫蘇籽的堅果香氣配上軟滑麵條；第二碗是濃郁滋潤的豆漿麵，以天然豆香取代人工調味；最後以冬日暖心之選紅豆湯麵作結，甜鹹交織的味道為整趟旅程畫上句號。三碗麵、三種天然食材，食出韓國麵食的純粹與自然滋味，成為整個《煮個麵你食》節目中最療癒的收尾篇章。