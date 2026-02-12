myTV SUPER煲劇懶人包！現象級《長月燼明》《偷偷藏不住》終登陸香港！
煲劇迷注意！myTV SUPER 與內地平台 YOUKU 世紀合作，數千套劇集、綜藝、電影即將空降香港，選擇多到眼花繚亂？唔使驚！我們為你整理好一份「煲劇懶人包」，精選多部現象級神劇及話題綜藝，從仙俠巨製到甜寵頂流應有盡有，讓你第一時間跟上熱潮，馬上看看有甚麼必睇心水！
必睇話題劇集 《長月燼明》《偷偷藏不住》領軍
劇集迷絕對不能錯過！是次片單最強焦點，莫過於兩部在內地引發全民追劇熱潮的現象級作品。首先是由羅雲熙、白鹿主演的仙俠巨製《長月燼明》，其虐心劇情與華麗特效早已掀起網上熱話。另一部則是趙露思、陳哲遠主演的青春甜寵劇天花板《偷偷藏不住》，純愛劇情令人少女心大爆發！此外，片單還包括大男主復仇爽劇《長安二十四計》、揭露宮闈秘史的《唐宮奇案之青霧風鳴》、懸疑查案劇《剝繭》，以及描繪細膩情感的《秋雪漫過的冬天》，題材包羅萬有，總有一部合你口味！
綜藝節目大晒冷 《這！就是街舞》強勢列陣
除了劇集，綜藝節目同樣精彩！當中最矚目的，必然是風靡全球華人青年、被譽為街舞競技巔峰的《這！就是街舞》系列，熱血沸騰的舞蹈對決保證讓你看到目不轉睛。如果你是音樂愛好者，則不能錯過音樂旅行真人秀《音你而來》和勵志競演節目《一起開麥吧》。另外，想窺探現代愛情觀的觀眾，亦可選擇情感觀察節目《偏愛之戀》，看看別人的愛情故事，選擇極之多元！
電影迷都有份 港味法庭戲硬核動作片任你揀
以為只有劇集同綜藝？電影迷一樣有驚喜！這次引入的電影片單同樣份量十足，滿足不同觀眾喜好。喜歡港產片味道的觀眾，可以欣賞由張家輝、張翰主演，充滿張力的法庭戲《一級指控》。追求刺激官能快感的，則有硬核動作片《烈探》及警匪對決大片《破戰》，連場激戰拳拳到肉，絕對讓你腎上腺素飆升。無論你想安坐家中欣賞一場法庭激辯，還是體驗一場警匪槍戰，這次的片單都能滿足你！
