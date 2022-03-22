熊女郎嘉盈BB「自立門戶」開YouTube頻道 苦練鋼琴自彈自唱冧粉絲

由「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK向來重女，當中擁有33E逼爆身材的嘉盈BB，深受一班宅男粉絲愛戴，而近日嘉盈BB索性「自立門戶」開設自家YouTube頻道，並苦練鋼琴自彈自唱狂吸粉絲。