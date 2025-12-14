中年好聲音4 ｜「熊貓寶寶」疑似葉凱茵蒙面獻唱 網民熱議真身
「熊貓寶寶」疑似葉凱茵引網民熱議
網民紛紛在社交平台分析「熊貓寶寶」的身份，不少人認為她的聲線與葉凱茵相似。有網民翻查資料發現，葉凱茵曾在2023年參加《中年好聲音2》海選時演唱《明知故犯》，當時已展現不俗的歌唱實力。今次她選擇挑戰林憶蓮的高難度作品《為何他會離開你》，對於中年女藝人來說確實是一大考驗，網民對她的表現充滿期待。
《中年好聲音4》首設蒙面賽制增神秘感
今屆《中年好聲音4》特別為TVB藝人賽區加入「蒙面歌手」元素，10位參賽藝人需戴上動物面具上台獻唱，所有訪問對話都經過變聲處理。製作組表示這項安排是為了增加新鮮感和神秘感，參賽者的真實身份只會在淘汰時才公開，成功晉級的選手將繼續保持蒙面造型。這個創新賽制讓觀眾在欣賞歌聲之餘，更增添了猜身份的樂趣。
葉凱茵過往參賽經驗成推測依據
葉凱茵在演藝圈打拼多年，除了演戲外也有不少歌唱經驗。她在《愛回家》中的「Mollie」角色讓觀眾印象深刻，加上2023年曾參加《中年好聲音2》海選的經歷，讓網民更加確信「熊貓寶寶」就是她本人。不過由於節目採用變聲處理，單憑聲線判斷仍有一定難度，最終答案還需等待今晚節目揭曉。
網民期待今晚揭曉真身
網民在各大討論區和社交平台熱烈討論，有人表示「聽把聲好似葉凱茵」，也有人認為「唱功比想像中好」。由於新賽制規定獲得5燈的選手可直接晉級，2至4燈選手需在等候區等待翻盤機會，而0至1燈選手將立即被淘汰並揭露身份，「熊貓寶寶」的得分結果將直接影響她能否繼續保持神秘身份。
今晚其他參賽者包括：「唐伯虎」演唱古巨基《愛得太遲》、「馬騮精」演唱梅艷芳《烈焰紅唇》、「貓女郎」演唱吳雨霏《我本人》、「白羊君」演唱蕭煌奇《你是我的眼》、「白眉鷹王」演唱張遠《嘉賓》、「鹿七伯」演唱陳奕迅《浮誇》、「獅子王」演唱容祖兒《誰來愛我》、「企鵝人」演唱古巨基《Touch》、「樹熊公子」演唱張學友《怎麼捨得你》。
