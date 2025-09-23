熱氣球何小姐再爆黑歷史｜藝人陳佩思苦等14年追數 驚揭前科：連前度都係苦主！

因熱氣球節風波一戰成名的何小姐（Dreamy），憑著敢言追討的形象火速爆紅，被網民封為「正義女神」。然而，在這道英雄光環背後，竟暗藏著不為人知的過去？近日，藝人陳佩思突然挺身而出，向媒體大爆14年前與何小姐合夥做生意的慘痛經歷，指控對方不僅欠債失蹤，更換名換電話，甚至連當時的男友也成為受害者。這位風頭正盛的網絡紅人，其過去到底還隱藏著多少秘密？