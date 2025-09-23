熱氣球何小姐再爆黑歷史｜藝人陳佩思苦等14年追數 驚揭前科：連前度都係苦主！
藝人陳佩思苦等14年終發聲
何小姐因熱氣球事件成為公眾人物，卻沒想到讓14年前的舊識重新認出了她。一位是曾與她合作開零食店的藝人陳佩思；另一位是經陳佩思朋友，曾替何小姐開創的「環保遊戲Apps」擔當美術設計的Josephine。兩人表示，當年因何小姐突然人間蒸發，改名換電話，導致她們無法聯絡追討欠款。陳佩思看到新聞後心情複雜，直言：「我認同佢喺熱氣球節所爭取嘅公義！但同時我睇片見佢講到正義凜然時候，心裏第一句：『佢終於蒲頭，仲要做英雄！』」她們這次站出來，除了希望得到一個遲來14年的道歉外，更是不想再有下一個受害者出現。
何小姐曾否認所有欠債指控
面對早前關於Playgroup（Kids Will Play & Arts Association），倒閉欠款的指控，何小姐曾公開強硬回應，全盤否認。她當時透過社交平台表示，歡迎持有證據的債主與她聯絡，並承諾：「如果有人有證據我爭佢哋錢，佢哋一定可以搵到我，我亦一定認數。」這番言論顯得理直氣壯，為她贏得部分網民支持。不過，對於這次來自藝人陳佩思及設計師Josephine的最新指控，何小姐方面暫時未有作出任何新的回應，讓事件的真相更添迷霧。
揭何小姐多重身份 零食店合作疑點重重
據陳佩思憶述，14年前與她合作的何小姐名叫Cody，而在此之前還用過Doris這個名字，加上現時的Botan及Dreamy，身份相當多變。當年兩人合夥在旺角開設日本零食店，由陳佩思負責入貨，Cody負責管數，並聘請其男友Herbert擔任店員，奇怪的是，店舖生意看似不錯，但每月營業額都離奇地僅僅打和。開業一年多仍「白做」，陳佩思想搵人頂手，但Cody力勸繼續，「咁我話想繼續，就要夾錢再注資，佢話︰『得得得，冇問題！』佢最叻就係呢招，乜都話得得得，但最後佢冇再注資。男友同佢一黨，男友之後都冇做。」直到陳佩思收到法庭通緝信，才發現Cody連公司年報都未申報，最終對方更直接失蹤，電話也停用，無辦法搵到佢。連我哋之間嘅一位共同朋友，都話搵唔到佢。」「而家見返Cody，唯一冇變就係把口好叻，好吹得。佢好鍾意同人合夥做生意，同我合作零食店時候，佢都搞緊一個apps生意，公司租用官塘成業街寧晉中心一個單位，當時租金好似都要8萬左右，佢男友Herbert做佢租約擔保人。」她透露就是那段時間，將美術設計朋友Josephine介紹給Cody工作。
何小姐前男友亦成苦主
事件最令人震驚的是，連何小姐當時的男友Herbert也未能倖免。陳佩思透露，在Cody失蹤後，Herbert曾主動找她，表示自己也要為Cody欠下的辦公室租金「孭鑊」，據稱當時月租高達80,000元，甚至可能需要按樓來填數。Herbert當時才向陳佩思坦白，零食店之所以無錢賺，是因為有人從中出古惑。這段複雜的關係，讓何小姐早前在訪問中聲稱情路上「屢遇錯的人」的說法，顯得格外諷刺。
網民反應兩極化 質疑人格謀殺
何小姐的黑歷史被揭出後，網上輿論迅速發酵，反應呈現兩極。有網民認為她的過去與熱氣球事件應分開處理，留言稱：「就算何小姐係仆街, 都唔代表AIA 熱氣球唔係仆街, 最多咪一齊仆街」、「其實點解要係咁搵嘢嚟人格謀殺呢？佢係個氣球節講嘅嘢一啲錯都冇。」但亦有大量網民對其誠信表示質疑，狠批：「原來是 大騙子🤥一名！真係眼界大開！」、「曾經聽人講過，經常轉換電話號碼嘅人都唔方係好人😏❗」，認為人紅是非多，經不起深挖。