熱氣球何小姐被舊拍檔陳佩思追數 私訊道歉公開！劇情堪比8點檔震驚網民

近期因熱氣球事件而成為話題人物的何小姐，風波可謂一浪接一浪！其14年前的生意拍檔、藝人陳佩思日前突然開直播，公開追討舊債，更驚爆收到何小姐私訊道歉，當中解釋自己「失蹤」的理由竟涉及拍檔走佬兼吸毒猝逝，劇情離奇過電視劇，即時引爆網民熱議。究竟這篇千字文背後，隱藏著怎樣的驚人內情？