熱氣球何小姐被舊拍檔陳佩思追數 私訊道歉公開！劇情堪比8點檔震驚網民
何小姐私訊驚人解釋 拍檔走佬兼吸毒亡
陳佩思在直播中，一字不漏地讀出何小姐傳來的私訊內容，為其長達14年的失蹤之謎提供了一個超乎想像的解釋。何小姐聲稱，當年她的IT公司被拍檔捲走港幣580,000元，令她一夜間一無所有，心灰意冷下才遠走加拿大讀書。更不幸的是，她一到埗就遺失手機，加上盤川有限，無法即時返港，因此與眾人失聯。她更提到另一個合作項目，因朋友吸毒猝逝而被迫中止，導致無法支付設計師Josephine的薪金，並為此致歉說：「我唔希望我地之間因為誤會，無左個朋友！」
原文：「Sorry Pancy， 我當年IT 公司俾我Partner 拎走左(咗)$58萬，一夜之間乜(都)無哂，我處理完IT公司嘅野，心灰意冷走左(咗)去加拿大讀書，我無諗過一去到果(嗰)邊就跌左(咗)電話，亦可能俾人偷左(咗)，無晒D contact，我當時身上已經無乜錢啦，唔可以即刻返香港，唯有喺果(嗰)邊買電話卡。所以同你地(哋)失左聯。至於Josephine，因為我朋友當時做玩具廠想畫IP，我俾左(咗)前期錢佢之後，畫左(咗)一部份公仔之後，我朋友死左(咗)，因為吸毒，因為件事太突然，成個project terminate左(咗)，唔可以繼續落去。我唔係(喺)香港果(嗰)幾年，對唔住，後來我返香港生小朋友，一個人照顧佢，生活比較困難所以無時間去揾你，但我唔希望我地(哋)之間因為誤會，無左(咗)個朋友！」最後她還留下5字頭的電話，希望陳佩思與她聯絡。
陳佩思怒斥大話冚大話 質疑無錢點去加拿大
對於何小姐這番曲折離奇的解釋，陳佩思表示看完後「更加嬲」，完全無法接受。她直播中激動反駁，直指對方講大話：「你當時話你冇錢？你知唔知買張加拿大機票有幾貴！加拿大讀書有幾貴！咁荒謬事情你都講得出，點叫人相信你？」陳佩思認為對方依然在用一個大話掩蓋另一個大話，並公開向對方喊話：「Cody，唔好再用同一技倆呃人」，更苦口婆心勸告身為人母的何小姐應為兒子樹立好榜樣，改過自新：「希望你做返個好人。」
何小姐由Cody到Botan 難尋人
陳佩思無奈表示：「啲人會話，點解你唔搵佢？Sorry，(當年)真係搵唔到佢，第一識佢時佢叫Cody，咁多年我有喺facebook斷斷續續用Cody Ho search搵佢，佢叫何靜雯 (應為何雯靜)，但fb同ig搵唔到呢個人，我根本唔知佢做咗網紅，我根本唔知佢叫 Botan，根本connect唔到Cody就係Botan，佢又不斷轉名，又叫Dreamy，我連佢生咗仔都唔知。」
留言區變苦主申訴大會 何小姐遭圍剿即潛水
在陳佩思的直播影片發布後，何小姐一改私訊中的求和態度，竟直接在留言區與陳佩思及其他苦主正面駁火。她試圖轉移視線，卻被陳佩思直斥其非，要求她正面回應為何當年人間蒸發。與此同時，多名苦主亦聞風而至，包括被拖欠薪金的設計師Josephine及一名司機Ming。司機Ming更怒斥何小姐懂得利用法律漏洞，並要求公開當面對質。
何小姐回覆苦主想卸責
苦主Josephine曾申訴被她拖糧，她留言︰「係訪問度唔係話你當時一日打幾份工儲錢去加拿大，儲到錢去加拿大，冇錢還比我？」何小姐回覆︰「Sorry Josephine, 你whatsapp 我，我Partner 當時拎走哂公司D錢，我最近揾到佢，佢會入埋尾數俾你。」、「我Partner可以講返成件事你知，亦可以退返錢俾你，你whatsapp我就ok」！但漏洞百出，因為她明明說因玩具廠Partner猝世，才無法支付欠Josephine的餘款，Josephine清晰回她︰「咩Partner？我從來對頭人只有一個，就係Cody Ho」。何小姐又說︰「咁你whatsapp聯絡我」，Josephine要求有咩請公開講︰「有咩喺度講！」
再有司機新苦主
其他苦主見何小姐在陳佩思live post留言活躍，又有新苦主現身！司機苦主Ming即與何小姐開火，Ming指雖向勞工署求助敗訴，原因是何小姐識玩法律漏洞︰「頭先你又(話)請我，而家又話包車，你到底邊句真，勞工處係要我攞強積金證明呀！你呢個騙子，騙了一年公司都冇比我哋入職我哋先輸！咁我哋唔係受害者，你識玩呢啲法律漏洞，係你的聰明，我冇亂講我所有的我都有截圖，而你呢只會講一啲你有利的嘢。」司機Ming續說︰「對你的行為咁理直氣壯，不如叫晒所有人一齊出來，順便你又可以平反唔駛浪費大家的時間。」當司機想要公開對質，何小姐突然就熄火再消失！
連中文名都改埋
據悉，何小姐近年將中文名都改埋，而在其任職Director的科技公司「澈環科技」，她卡片中文名叫「何穎浠」，英文名「Dreamy Ho」，其聯絡電話，與她任代購的9字頭電話號碼一樣，而且至少兩個電話！
網民突破盲腸恥笑 劇情堪比8點檔
何小姐的「神級」失蹤理由，引來大批網民圍觀及熱烈討論，不少人對其說法感到難以置信。有網民就突破盲腸，留言嘲諷道：「笑死，睇佢msg︰1.朋友A走佬/ 2.自己電話掉咗/ 3.朋友死咗😂 所有8點檔劇情發生晒」。整個留言區儼如一個苦主申訴大會，網民紛紛支持陳佩思及其他苦主勇敢發聲，希望何小姐能盡快現身，為自己的行為作出交代，而不是選擇性回應後又再「潛水」了事。