東張西望｜搶購限定版陀螺險釀騷亂 500人通宵排隊 黃牛炒高5倍

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東張西望》今集（1/7）報導灣仔合和商場前晚爆發一場因限定版爆旋陀螺引發的搶購混亂，主辦方原定晚上10時半才開放排隊區，惟大批玩家提早湧入，商場被迫於晚上8時許強制截龍，現場一度有人情緒激動鼓噪，驚動警方到場，事件更揭露黃牛黨即場炒賣亂象。

500人通宵排隊搶購爆旋陀螺限定版

代理商萬信有限公司於灣仔合和商場舉辦「爆旋陀螺X G1爭霸戰」，同時限定發售香港首次出售的陀螺產品。7月1日早上現場約有500人排隊等候，大會當日共派發250個籌號。排第5位的14歲玩家H先生表示，前一日下午3時許已到場排隊，苦等約18小時，他笑言希望「有幾多買幾多」。不過前一晚的排隊過程並不平靜——6月30日晚上8時許，商場已湧入數百人，遠超預期，商場基於保安考量即時截龍，有人疑不滿提早截龍及插隊問題，現場爆發衝突，有人大叫「叫齊啲兄弟」，亦有民眾包圍職員理論，最終警方接報到場調查。

陀螺銷售公司總經理承認有改善空間

陀螺銷售公司總經理Gilbert Law接受訪問時解釋，「早一晚8點幾已有數百人聚集，超出派籌數目，商場基於保安考慮截龍。」他表示經與商場協調後，晚上10時半正式到場排隊的人同樣獲派籌。萬信有限公司亦於社交平台發出緊急通知，呼籲買家切勿再前往商場排隊，並承諾「會進行深刻檢討，重新審視之後的派籌機制」。不過對於現場混亂及黃牛問題，主辦方暫未提出具體解決方案。

7年資深陀螺迷花三四萬買心頭好

爆旋陀螺近期掀起復興熱潮，吸引不同年齡層的玩家。《東張西望》主持黎寬怡採訪了一位擁有7年資歷的資深陀螺迷，對方透露多年來已花費三至四萬元購買各款心頭好，對陀螺的熱愛程度可見一斑。然而這股熱潮亦催生了黃牛黨——開賣不久，網上已有人將原價百多元的限定版陀螺以四至五倍價錢放售，令真正玩家大感不滿。每人每款貨品雖限購一件，但炒賣問題依然猖獗。

網民炮轟主辦方安排不當助長黃牛黨

事件在網上引起極大迴響，大批爆旋陀螺愛好者在社交平台直斥代理商安排不妥。有家長留言表示：「整個6至12歲嘅比賽，但諗唔到方法畀6至12歲嘅朋友買到陀螺」，亦有網民建議「網上登記抽籤形式購買最好，排隊只會助長排隊黨」。另有家長怒斥主辦方要求小朋友深夜10時半開始排隊再等到翌日下午比賽，質問「你哋公司有冇諗過呢度幾多個鐘」，認為安排完全沒有顧及小朋友的需要。

爆旋陀螺 灣仔合和商場 限定版陀螺公開發售，吸引大批狂迷通宵排隊購買。（圖片來源：TVB）
限定版陀螺公開發售，吸引大批狂迷通宵排隊購買。（圖片來源：TVB）
爆旋陀螺 灣仔合和商場 商場內排隊狂迷圍著商場中庭兩個圈。（圖片來源：TVB）
商場內排隊狂迷圍著商場中庭兩個圈。（圖片來源：TVB）
爆旋陀螺 灣仔合和商場 7年玩家買到心頭好興奮大叫。（圖片來源：TVB）
7年玩家買到心頭好興奮大叫。（圖片來源：TVB）
爆旋陀螺 灣仔合和商場 黎寬怡採訪了一位擁有7年資歷的資深陀螺迷。（圖片來源：TVB）
黎寬怡採訪了一位擁有7年資歷的資深陀螺迷。（圖片來源：TVB）
爆旋陀螺 灣仔合和商場 這位陀螺透露多年來已花費三至四萬元購買各款心頭好，對陀螺的熱愛程度可見一斑。（圖片來源：TVB）
這位陀螺透露多年來已花費三至四萬元購買各款心頭好，對陀螺的熱愛程度可見一斑。（圖片來源：TVB）
爆旋陀螺 灣仔合和商場 爆旋陀螺近期掀起復興熱潮，吸引不同年齡層的玩家。（圖片來源：TVB）
爆旋陀螺近期掀起復興熱潮，吸引不同年齡層的玩家。（圖片來源：TVB）
爆旋陀螺 灣仔合和商場 陀螺玩家黃先生指好多黃牛黨來排隊。（圖片來源：TVB）
陀螺玩家黃先生指好多黃牛黨來排隊。（圖片來源：TVB）
爆旋陀螺 灣仔合和商場 這位陀螺迷批評大會安排混亂。（圖片來源：TVB）
這位陀螺迷批評大會安排混亂。（圖片來源：TVB）
爆旋陀螺 灣仔合和商場 6月30日晚上8時許，商場已湧入數百人，遠超預期，商場基於保安考量即時截龍。（圖片來源：TVB）
6月30日晚上8時許，商場已湧入數百人，遠超預期，商場基於保安考量即時截龍。（圖片來源：TVB）
爆旋陀螺 灣仔合和商場 陀螺銷售公司負責人受訪解釋排隊安排。（圖片來源：TVB）
陀螺銷售公司負責人受訪解釋排隊安排。（圖片來源：TVB）
爆旋陀螺 灣仔合和商場 開賣不久，網上已有人將原價百多元的限定版陀螺以四至五倍價錢放售。（圖片來源：TVB）
開賣不久，網上已有人將原價百多元的限定版陀螺以四至五倍價錢放售。（圖片來源：TVB）
爆旋陀螺 灣仔合和商場 有民眾包圍職員理論，最終警方接報到場調查。（圖片來源：TVB）
有民眾包圍職員理論，最終警方接報到場調查。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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