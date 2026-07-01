東張西望｜搶購限定版陀螺險釀騷亂 500人通宵排隊 黃牛炒高5倍
500人通宵排隊搶購爆旋陀螺限定版
代理商萬信有限公司於灣仔合和商場舉辦「爆旋陀螺X G1爭霸戰」，同時限定發售香港首次出售的陀螺產品。7月1日早上現場約有500人排隊等候，大會當日共派發250個籌號。排第5位的14歲玩家H先生表示，前一日下午3時許已到場排隊，苦等約18小時，他笑言希望「有幾多買幾多」。不過前一晚的排隊過程並不平靜——6月30日晚上8時許，商場已湧入數百人，遠超預期，商場基於保安考量即時截龍，有人疑不滿提早截龍及插隊問題，現場爆發衝突，有人大叫「叫齊啲兄弟」，亦有民眾包圍職員理論，最終警方接報到場調查。
陀螺銷售公司總經理承認有改善空間
陀螺銷售公司總經理Gilbert Law接受訪問時解釋，「早一晚8點幾已有數百人聚集，超出派籌數目，商場基於保安考慮截龍。」他表示經與商場協調後，晚上10時半正式到場排隊的人同樣獲派籌。萬信有限公司亦於社交平台發出緊急通知，呼籲買家切勿再前往商場排隊，並承諾「會進行深刻檢討，重新審視之後的派籌機制」。不過對於現場混亂及黃牛問題，主辦方暫未提出具體解決方案。
7年資深陀螺迷花三四萬買心頭好
爆旋陀螺近期掀起復興熱潮，吸引不同年齡層的玩家。《東張西望》主持黎寬怡採訪了一位擁有7年資歷的資深陀螺迷，對方透露多年來已花費三至四萬元購買各款心頭好，對陀螺的熱愛程度可見一斑。然而這股熱潮亦催生了黃牛黨——開賣不久，網上已有人將原價百多元的限定版陀螺以四至五倍價錢放售，令真正玩家大感不滿。每人每款貨品雖限購一件，但炒賣問題依然猖獗。
網民炮轟主辦方安排不當助長黃牛黨
事件在網上引起極大迴響，大批爆旋陀螺愛好者在社交平台直斥代理商安排不妥。有家長留言表示：「整個6至12歲嘅比賽，但諗唔到方法畀6至12歲嘅朋友買到陀螺」，亦有網民建議「網上登記抽籤形式購買最好，排隊只會助長排隊黨」。另有家長怒斥主辦方要求小朋友深夜10時半開始排隊再等到翌日下午比賽，質問「你哋公司有冇諗過呢度幾多個鐘」，認為安排完全沒有顧及小朋友的需要。