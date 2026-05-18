爆旋陀螺女戰士被起底 竟是香港動漫圈「最強對魔忍」
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近日香港掀起一股「爆旋陀螺」懷舊熱潮，一段女戰士對決影片在網上瘋傳，片中女參加者的身份迅速被網民起底。原來她並非普通玩家，而是香港動漫圈赫赫有名的資深Cosplayer，更被封為「最強對魔忍」。
爆旋陀螺女戰士對決影片瘋傳惹網民好奇
爆旋陀螺這款傳統上被視為男性專屬的玩具，近年吸引了越來越多女性參與。在全港掀起的懷舊熱潮中，一段女性玩家參與爆旋陀螺對決的影片引起廣泛關注，不少網民對這位女戰士的真實身份充滿好奇，紛紛展開「起底」行動，結果發現她的來頭絕不簡單。
Li.E本人未有正面回應陀螺女戰士身份
這位被起底的女戰士正是香港資深Cosplayer Li.E（li.e2272），她目前活躍於Instagram、Facebook及X等社交平台，並透過Linktree整合所有作品連結，經營個人品牌。Li.E主要收入來自售賣實體寫真集、數位電子書以及出席各類動漫展覽，屬於全職Cosplay創作者。
Li.E多次以《對魔忍》井河淺蔥造型驚艷動漫展
Li.E在香港動漫圈早已聲名遠播，她專注於《對魔忍》（Taimanin）系列角色的Cosplay，尤其以井河淺蔥（井河阿莎姬）的緊身衣造型最為出名，還原度極高。她多次在ACGHK（香港動漫電玩節）及Rainbow Gala（RG）等大型動漫展亮相，每次出場都成為全場焦點。除了《對魔忍》系列外，她亦曾扮演《不死不運》的出雲風子及《黑暗聖經》的高城寬子等角色。
網民封最強對魔忍讚嘆還原度驚人
影片曝光後，大批網民湧入討論區留言，有人驚嘆：「原來陀螺女戰士係最強對魔忍！」亦有網民表示：「識佢好耐，每次動漫展都見佢，還原度真係冇得輸。」更有人打趣道：「玩陀螺都咁有型，果然係女戰士。」不少動漫迷則趁機分享Li.E過往在動漫展的精彩造型照片，令她的人氣再度急升。
資料或影片來源：原文刊於新假期