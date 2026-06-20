爸爸溫度不變守護｜女兒長大變心轉問AI？鍾志光雨中一舉動惹哭網民！
女兒成長轉投AI懷抱 鍾志光慘食閉門羹
宣傳片以「爸爸的溫度，不變的守護」為主題，故事由李海銅的童年展開。小時候的她視爸爸鍾志光為無所不知的偶像，口中總是掛著「爸爸」，遇到任何疑難雜症都會第一時間問爸爸。每當鍾志光溫柔解答後，她總會滿眼崇拜地說：「點解你乜都識嘅？」然而，歲月流逝，隨著李海銅長大及AI技術普及，她的「每事問」對象悄然從爸爸轉移到手機上的AI，甚至對於爸爸的關心表現得不耐煩，讓想幫忙的鍾志光頻頻食閉門羹，畫面道盡了現今不少父親的苦況。
李海銅失業淚崩求助AI 鍾志光溫柔撐傘一句話KO科技
故事的轉捩點發生在一個下雨天，長大後的李海銅不幸失業，獨自一人在街上徬徨無助。她含著淚水向AI詢問人生方向，卻只得到冰冷的數據和分析，無法獲得絲毫安慰。就在她最失意落魄的一刻，爸爸鍾志光默默出現在她身後，為她撐起一把傘擋住風雨。他沒有過多的責備或說教，只是溫柔地重提兒時的對答：「仲記唔記得點解會落雨？」接著更引用雲伯伯的故事比喻人生，一句「喊完就冇事架喇」，簡單的說話卻蘊含著無可取代的溫暖與守護，瞬間融化了女兒的心。
「點解你乜都識嘅？」童年崇拜到長大疏離 劇情神還原父女關係
這段僅僅1分鐘的短片，精準地捕捉了現代親子關係的微妙變化。從一句充滿仰慕的「點解你乜都識嘅？」，到長大後對父親關心的冷漠回應，劇情深刻還原了許多家庭正在上演的真實故事。昔日無所不能的英雄，在科技的衝擊下彷彿變得「落伍」，但短片最後透過一場及時雨，巧妙地帶出一個核心信息：科技能提供資訊，卻給不了溫度；AI能解答問題，卻無法給予真正的安慰和守護。這份不變的父愛，正是最珍貴的寶物。
網民睇到眼濕濕激讚：「TVB終於拍出溫度！」
宣傳片一出，立即在網上引起巨大迴響，不少網民表示被深深觸動。留言區被一片讚好聲洗版，紛紛表示劇情非常有共鳴：「睇到眼濕濕，即刻諗起自己阿爸，好耐冇同佢好好傾偈。」、「AI點都取代唔到爸爸嘅溫暖！呢個廣告拍得太好！」、「呢個廣告好有共鳴，大個咗真係會不自覺忽略屋企人，要反省下。」、「鍾仔做得好好，最後個眼神充滿父愛，睇到心都酸埋。」、「TVB終於拍返啲有溫度嘅嘢！呢啲先係觀眾想睇嘅。」