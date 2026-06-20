爸爸溫度不變守護｜女兒長大變心轉問AI？鍾志光雨中一舉動惹哭網民！

TVB為迎接父親節，最新推出由鍾志光（鍾仔）與新晉小花李海銅主演的宣傳片《爸爸的溫度，不變的守護》，影片發布後旋即引發熱議。片中細膩描繪父女關係的轉變，從女兒兒時的極度崇拜，到長大後凡事只信AI，強烈對比讓不少觀眾心酸，究竟當女兒失意時，爸爸一個怎樣的舉動能超越冰冷的科技？