東張西望｜SEN學童訓練中心突執笠 涉70家長140萬 老闆爆出案中案
家長陳太及Gavin突收結業通知大受打擊
涉事訓練機構位於荔枝角，於七月八日突然向所有家長發出停止營運通知，並於翌日立刻拉閘關門。事發後中心內部變得凌亂不堪，大門外更被海關貼上通告提醒市民可就違反《商品說明條例》事宜作出舉報。受影響家長陳太交費僅一星期即接獲停業噩耗，個人損失超過86,400元。另一位苦主Gavin表示患有自閉症之兒子經訓練後剛學會發音，痛斥機構明知陷入財政危機仍要求家長一次過預繳三個月合共42,000元學費。
負責人周羨文現身解畫堅稱誤墮網絡騙局
面對龐大輿論壓力及詐騙指控，涉事負責人周羨文親身接受傳媒訪問交代機構陷入財困之始末。周羡文聲稱當初發現營運資金短缺時，本來打算透過網上借貸途徑籌集資金以維持日常運作。他堅稱在辦理借貸手續期間遭遇電子詐騙集團設局陷害，最終被騙去逾27萬元現金。周羡文強調自己絕對沒有存心欺騙家長血汗錢，並表示早於七月七日已經親自前往警署報案，將所有相關證據交由執法人員接手調查。
家長Kelly痛哭憂子女失特訓難適應
該機構原本主打為缺乏語言能力兒童提供專業行為應用分析課程，協助他們逐步建立正常溝通技巧。受影響家長Kelly在今次風波中失約17,000元，她受訪時激動哭訴：「其實我哋小朋友好可憐，佢哋要搵新老師好難，因為佢哋有自閉症，佢哋其實唔識講嘢。我哋每個月辛辛苦苦返工搵錢，唔係為咗去健身中心或者美容嗰啲俾人呃錢，我哋小朋友係真係講唔到嘢，我哋畀佢做ABA訓練，係希望佢哋每星期有兩節課持續訓練，令佢哋可以講嘢，好似正常人咁同人溝通。佢哋而家冇堂上，好難搵到新嘅老師去適應返。」
70名家長受影響 急尋新導師跟進子女進度
另一受影響家長Gavin表示：「囝囝之前一個字都唔識發，唔識叫爸爸媽媽，去上堂三至五日就識用單字表達自己，佢哋教導係有成效，所以畀佢繼續讀，中心而家欠我42,000元嘅課程。」目前約七十名受影響家長不但面臨高昂金錢損失，更需要四出尋找具備良好信譽之替代機構接手跟進。大批自閉症學童突然被迫中斷恆常訓練，家長現時急需尋找新導師以應付突發狀況。
網民熱議結業風波促請海關徹查收費亂象
這宗涉及特殊教育機構倒閉風波曝光後，迅速在網上各大討論區引發熱烈關注與迴響。大批網民對受影響特教兒童家庭表達深切同情，並留言直斥「專門呃特殊兒童家長真係好無良心」。部分人極度質疑機構負責人將借貸受騙作為推卸責任藉口，批評「明知就嚟執笠仲叫人交三個月學費根本就係立心不良」。公眾普遍要求海關及相關執法部門必須嚴肅介入調查，查明機構停業前收取巨款背後種種疑團。