東張西望｜SEN學童訓練中心突執笠 涉70家長140萬 老闆爆出案中案

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東張西望》今集（25/7）報導荔枝角一間專為特殊需要兒童提供訓練之中心於七月上旬無預警下結業，導致約七十名家長合共損失逾140萬元預繳學費。負責人聲稱因網上借貸遭遇騙案而無奈停業，惟大批苦主揭發中心停業前夕仍積極收取未來三個月費用。這宗牽涉過百萬元巨款與眾多自閉症學童前途之糾紛背後隱藏着令人意想不到之殘酷真相。

家長陳太及Gavin突收結業通知大受打擊

涉事訓練機構位於荔枝角，於七月八日突然向所有家長發出停止營運通知，並於翌日立刻拉閘關門。事發後中心內部變得凌亂不堪，大門外更被海關貼上通告提醒市民可就違反《商品說明條例》事宜作出舉報。受影響家長陳太交費僅一星期即接獲停業噩耗，個人損失超過86,400元。另一位苦主Gavin表示患有自閉症之兒子經訓練後剛學會發音，痛斥機構明知陷入財政危機仍要求家長一次過預繳三個月合共42,000元學費。

負責人周羨文現身解畫堅稱誤墮網絡騙局

面對龐大輿論壓力及詐騙指控，涉事負責人周羨文親身接受傳媒訪問交代機構陷入財困之始末。周羡文聲稱當初發現營運資金短缺時，本來打算透過網上借貸途徑籌集資金以維持日常運作。他堅稱在辦理借貸手續期間遭遇電子詐騙集團設局陷害，最終被騙去逾27萬元現金。周羡文強調自己絕對沒有存心欺騙家長血汗錢，並表示早於七月七日已經親自前往警署報案，將所有相關證據交由執法人員接手調查。

家長Kelly痛哭憂子女失特訓難適應

該機構原本主打為缺乏語言能力兒童提供專業行為應用分析課程，協助他們逐步建立正常溝通技巧。受影響家長Kelly在今次風波中失約17,000元，她受訪時激動哭訴：「其實我哋小朋友好可憐，佢哋要搵新老師好難，因為佢哋有自閉症，佢哋其實唔識講嘢。我哋每個月辛辛苦苦返工搵錢，唔係為咗去健身中心或者美容嗰啲俾人呃錢，我哋小朋友係真係講唔到嘢，我哋畀佢做ABA訓練，係希望佢哋每星期有兩節課持續訓練，令佢哋可以講嘢，好似正常人咁同人溝通。佢哋而家冇堂上，好難搵到新嘅老師去適應返。」

70名家長受影響 急尋新導師跟進子女進度

另一受影響家長Gavin表示：「囝囝之前一個字都唔識發，唔識叫爸爸媽媽，去上堂三至五日就識用單字表達自己，佢哋教導係有成效，所以畀佢繼續讀，中心而家欠我42,000元嘅課程。」目前約七十名受影響家長不但面臨高昂金錢損失，更需要四出尋找具備良好信譽之替代機構接手跟進。大批自閉症學童突然被迫中斷恆常訓練，家長現時急需尋找新導師以應付突發狀況。

網民熱議結業風波促請海關徹查收費亂象

這宗涉及特殊教育機構倒閉風波曝光後，迅速在網上各大討論區引發熱烈關注與迴響。大批網民對受影響特教兒童家庭表達深切同情，並留言直斥「專門呃特殊兒童家長真係好無良心」。部分人極度質疑機構負責人將借貸受騙作為推卸責任藉口，批評「明知就嚟執笠仲叫人交三個月學費根本就係立心不良」。公眾普遍要求海關及相關執法部門必須嚴肅介入調查，查明機構停業前收取巨款背後種種疑團。

特殊教育 結業風波 荔枝角一間專為特殊需要兒童提供訓練之中心於七月上旬無預警下結業，導致約七十名家長合共損失逾140萬元預繳學費。（圖片來源：TVB）
荔枝角一間專為特殊需要兒童提供訓練之中心於七月上旬無預警下結業，導致約七十名家長合共損失逾140萬元預繳學費。（圖片來源：TVB）
特殊教育 結業風波 涉事訓練中心已停止營業，內裏一片凌亂。（圖片來源：TVB）
涉事訓練中心已停止營業，內裏一片凌亂。（圖片來源：TVB）
特殊教育 結業風波 大門外更被海關貼上通告提醒市民可就違反《商品說明條例》事宜作出舉報。（圖片來源：TVB）
大門外更被海關貼上通告提醒市民可就違反《商品說明條例》事宜作出舉報。（圖片來源：TVB）
特殊教育 結業風波 目前約七十名受影響家長不但面臨高昂金錢損失，更需要四出尋找具備良好信譽之替代機構接手跟進。（圖片來源：TVB）
目前約七十名受影響家長不但面臨高昂金錢損失，更需要四出尋找具備良好信譽之替代機構接手跟進。（圖片來源：TVB）
特殊教育 結業風波 陳太受損失86000多元，斥涉事訓練中心涉詐騙。（圖片來源：TVB）
陳太受損失86000多元，斥涉事訓練中心涉詐騙。（圖片來源：TVB）
特殊教育 結業風波 受影響家長Kelly在今次風波中失約17,000元，她受訪時激動哭訴：「其實我哋小朋友好可憐，佢哋要搵新老師好難，因為佢哋有自閉症。」（圖片來源：TVB）
受影響家長Kelly在今次風波中失約17,000元，她受訪時激動哭訴：「其實我哋小朋友好可憐，佢哋要搵新老師好難，因為佢哋有自閉症。」（圖片來源：TVB）
特殊教育 結業風波 涉事訓練機構位於荔枝角，於七月八日突然向所有家長發出停止營運通知。（圖片來源：TVB）
涉事訓練機構位於荔枝角，於七月八日突然向所有家長發出停止營運通知。（圖片來源：TVB）
特殊教育 結業風波 家長Gavin表示：「囝囝之前一個字都唔識發，唔識叫爸爸媽媽，去上堂三至五日就識用單字表達自己，佢哋教導係有成效。」（圖片來源：TVB）
家長Gavin表示：「囝囝之前一個字都唔識發，唔識叫爸爸媽媽，去上堂三至五日就識用單字表達自己，佢哋教導係有成效。」（圖片來源：TVB）
特殊教育 結業風波 涉事訓練中心負責人周羡文受訪稱，本想借貸繼續經營卻遭詐騙。（圖片來源：TVB）
涉事訓練中心負責人周羡文受訪稱，本想借貸繼續經營卻遭詐騙。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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