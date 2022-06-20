獅子山下的故事｜胡杏兒扮村姑隔空現身撐場 黎明加持隔28年再唱劇集主題曲
胡杏兒北上參加《乘風破浪3》視像撐場
為隆重其事，香港開電視日前舉辦了「慶祝香港回歸祖國25周年《獅子山下的故事》在港開播儀式」，劇中演員及主創人員亦有出席，包括監製李國立、總編劇陳寶華、演員熊黛琳、陳家樂、洪卓立、郭峰和鐘浠文。多位雖未能出席的主要演員亦有親自拍攝短片，支持《獅子山下的故事》於香港開電視首播。當中因北上參加《乘風破浪3》未能出席的胡杏兒更以特別方式撐場，她與李國立及陳寶華於記者會後以視像形式接受現場記者的訪問，分享拍攝時的點滴。
點擊睇現場盛況
黎明自94年後 再唱港劇主題曲
除了演員和製作班底陣容強勁之外，連主題曲都一樣咁大卡士！透請到黎明獻唱主題曲《無懼競賽》！黎天王出道多年，唱盡無數經典金曲，但講劇集主題曲，對上一次便要數到1994年《阿Sir早晨》的主題曲《陽光》。相隔28年再次為港劇獻聲，黎明為香港開電視劇集《獅子山下的故事》獻唱主題曲《無懼競賽》，令劇集生色不少。
《獅子山下的故事》粒粒皆星
《獅子山下的故事》演出陣容鼎盛，粒粒皆星，齊集實力演員及年輕偶像，包括影帝級人馬謝君豪、視后胡杏兒、譚耀文、郭峰、翁虹、林韋辰及黃一山等資深演員坐陣，演技較勁，精彩動人；更有周柏豪、連詩雅、何珮瑜、吳千語、陳家樂、洪卓立及許雅婷等年輕演員為劇集注入青春元素，雲集一眾廣為香港觀眾熟悉的面孔。劇集橫跨30年，對演員絕對是演技考驗，加上製作認真，造型呈現不同年代的社會面貌。
金牌編劇陳寶華再發功
幕後超強港人精英班底陣容強勁，《獅子山下的故事》由金牌編劇陳寶華（寶華姐）擔任總編劇，她入行三十多年，創下不少家傳戶曉的經典劇集，包括《十月初五的月光》、《真情》、《萬家燈火》等。陳寶華於2019年推出劇集《多功能老婆》後，與著名製作人李國立及資深導演吳錦源聯手炮製，《獅子山下的故事》，份量十足。
睇埋其它劇照：
故事簡介：
劇集以1984年至今的香港大事件為背景，重塑香港昔日情懷。胡杏兒飾演內地出生的女子，於80年代與女兒到香港和丈夫團聚，丈夫意外身亡後，獨力守住亡夫的茶餐廳。在港打拚時幸得丈夫生前一眾好友及茶餐廳員工互相扶持，一起在逆境中奮鬥向上，同舟共濟。劇中角色經歷了亞洲金融海嘯、非典型肺炎及雷曼風暴等大事件，縱然遇到風浪，他們仍然攜手努力打拼，發揮獅子山下的精神。
胡杏兒今次飾演內地姑娘來港與丈夫團聚！