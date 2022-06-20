獅子山下的故事｜胡杏兒扮村姑隔空現身撐場 黎明加持隔28年再唱劇集主題曲

開電視早前曾自嘲成個台靠日本外購節目《空間改造王》撐起收視，近日終於打破沉默大舉加入電視大戰，破天荒首次推出兩線港劇，繼警匪劇《黑金風暴》（6月13日8時30分啟播），香港開電視決定乘勝追擊，於20日起逢星期一至五晚上9時30分首播由金牌編劇陳寶華以香港情懷打造之重頭劇《獅子山下的故事》。