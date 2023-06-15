獎門人｜肥媽肉緊連咀周吉佩伍仲衡 傳紫菜投訴俾仔咬仲疑被胸襲
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為慶祝父親節，無綫（TVB）將於星期六晚（17 日）播出特備節目《鄰住買特約：獎門人 I Love 爸爸感謝祭》。兩隊嘉賓陣容均來自《中年好聲音》，有「靠實力」隊的肥媽、周吉佩、李佳、林鉫徫、魏嘉信、李思林和劉智衛，對戰「衡車好聲音」隊的車婉婉、伍仲衡、龍婷、顏志恒、支嚳儀、曹敏寶和梁浩銓。肥媽玩得落力連咀伍仲衡同周吉佩，觀眾睇到嘩嘩聲，肥媽事後仲投訴俾仔咬！
肥媽肉緊咀嘴伍仲衡、周吉佩
今集首個遊戲「開心無敵傳紫菜」笑料十足，肥媽、伍仲衡和車婉婉打頭陣出戰，肥媽起初捉住伍Sir係咁啜，後來伍Sir主動出擊捉番肥媽轉頭，場面爆笑。之後獎門人安排吉吉、劉智衛和肥媽傳紫菜，豈料「蠱惑的紫菜」突然飛走，搞到肥媽和吉吉咀了一啖，而肥媽更疑似被吉吉胸襲，之後肥媽搞笑「投訴」兩位男士：「佢哋兩個都鍾意咬人嘅!」
伍仲衡、周吉佩搶咪趴地
「開心無敵估歌仔」戰況亦十分激烈，吉吉、伍 Sir 和魏嘉信瞓身搶咪撞埋一堆齊齊趴晒落地，最後由伍Sir殺出重圍估中答案。小龍女龍婷在「開心無敵口噏噏」被超繞口急口令考起，由於她咯咯聲咁讀出「個個國家嘅國歌都係用嗰個國家嘅國家級歌星唱國歌嘅」，搞到負責估的顏志恒忍不住問：「係咪雞呀?」志恒玩到瘋狂標汗，更要其他人出手幫忙抹汗。
肥媽隊輸遊戲要飲「重口味Cocktail」
「開心無敵我最勁」今集有新玩法，今次唔再食辣辣壽司和壽桃，轉玩「重口味Cocktail」。最終輸掉遊戲的「靠實力」隊要飲下由豉油、芫茜汁、檸檬汁及 Tabasco溝成的加料飲品，「衡車好聲音」隊則高歌《不再猶疑》為他們打氣，最後眾人索性大合唱，氣氛熱鬧。
《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？
《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供