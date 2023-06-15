獎門人｜肥媽肉緊連咀周吉佩伍仲衡 傳紫菜投訴俾仔咬仲疑被胸襲

為慶祝父親節，無綫（TVB）將於星期六晚（17 日）播出特備節目《鄰住買特約：獎門人 I Love 爸爸感謝祭》。兩隊嘉賓陣容均來自《中年好聲音》，有「靠實力」隊的肥媽、周吉佩、李佳、林鉫徫、魏嘉信、李思林和劉智衛，對戰「衡車好聲音」隊的車婉婉、伍仲衡、龍婷、顏志恒、支嚳儀、曹敏寶和梁浩銓。肥媽玩得落力連咀伍仲衡同周吉佩，觀眾睇到嘩嘩聲，肥媽事後仲投訴俾仔咬！