謝茜嘉扮路飛上身爆金句｜慘遭蔡景行寸爆「着件爛鬼褸」場面尷尬？

TVB旅遊節目《獨嘉瞓過界指南》最新一集爆出火花，主持謝茜嘉（嘉姐）在渡輪上突然「海賊王」路飛上身，大爆金句場面本應熱血，豈料竟遭後輩蔡景行（行仔）無情嘲諷，氣氛一度極尷尬！究竟發生何事令嘉姐當場語塞？而另一主持馮皓揚（羊羊）更在日本迎來重要的「第一次」初體驗，令嘉姐大呼終於彌補遺憾！