謝茜嘉扮路飛上身爆金句｜慘遭蔡景行寸爆「着件爛鬼褸」場面尷尬？
TVB旅遊節目《獨嘉瞓過界指南》最新一集爆出火花，主持謝茜嘉（嘉姐）在渡輪上突然「海賊王」路飛上身，大爆金句場面本應熱血，豈料竟遭後輩蔡景行（行仔）無情嘲諷，氣氛一度極尷尬！究竟發生何事令嘉姐當場語塞？而另一主持馮皓揚（羊羊）更在日本迎來重要的「第一次」初體驗，令嘉姐大呼終於彌補遺憾！
渡輪上爆尷尬場面！謝茜嘉扮船長遭蔡景行無情嘲諷
在10月23日晚播出的節目中，謝茜嘉、蔡景行及馮皓揚為了節省時間和住宿費，選擇乘坐由福岡開往神戶的阪九渡輪過夜。在船上，嘉姐一時興起玩角色扮演，化身《海賊王》主角路飛，指着前方熱血高呼：「你哋有無見到自己嘅偉大行道……我聽唔到答案，大聲啲。」正當她沉醉在船長角色時，身旁的行仔卻毫不留情地大潑冷水，公開踢爆：「冷靜啲啦你，着件爛鬼褸當自己船長。」此話一出，慘被識穿的嘉姐只能尷尬大笑以遮醜。三人抵達神戶後，隨即登上神戶港塔，百厭的行仔更在頂層的旋轉餐廳以「腿張開」的奇特姿勢，實測餐廳的轉動速度，場面相當搞笑。
馮皓揚日本終極開齋！謝茜嘉了卻上輯飲酒遺憾
今次神戶之旅除了發生爆笑小插曲，對主持馮皓揚（羊羊）來說更是意義重大。嘉姐在節目中透露，第一輯拍攝時一直有個遺憾，就是當時羊羊尚未成年，無法在日本體驗品酒文化。如今羊羊終於夠年齡，團隊特意安排他到訪一間集齊當地名酒的清酒店，讓他強勢回歸，順利「開齋」初嚐清酒滋味。見到羊羊終於能夠在日本品酒，嘉姐亦表現得相當興奮，總算了卻一樁心事，見證著羊羊的成長，團隊之間的感情不言而喻。
捱夜車瞓住過省！《獨嘉》三人組挑戰9小時巴士轉戰東京
《獨嘉瞓過界指南》主打「空間換取時間」的另類旅遊方式，以捱夜車、瞓住覺穿州過省，務求用最短假期遊歷最多地方。在10月24日晚播出的最新一集中，三人將展開奈良之旅，首站到訪建於1929年、擁有近百年歷史的生駒山上遊園地，體驗全日本最古老的大型機動遊戲。剛在神戶初嚐清酒的羊羊，更會到奈良釀酒廠試勻各款啤酒，看來已對品酒樂在其中。行程最後，他們將迎來更大挑戰，搭乘長達9小時的豪華過夜巴士由奈良轉戰東京，繼續他們的慳錢爆肝之旅！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期