金像男配馮皓揚豁出去！｜越南挑戰生食2呎長馬鞭 蔡景行體驗越式洗頭揭神秘服務？
金像男配馮皓揚（羊羊）與蔡景行（行仔）最近夥拍謝茜嘉（嘉姐）主持全新旅遊節目《獨嘉瞓過界指南》，首站直擊越南河內，挑戰感官極限！節目中兩人將初嚐逾兩呎長的馬鞭，據稱是當地強身補品，畫面極具衝擊性。另一邊廂，行仔更率先體驗聞名已久的「越式洗頭」，事後大爆過程「唔止洗頭咁簡單」，究竟當中暗藏甚麼特別服務？
馮皓揚蔡景行挑戰越南地道美食 驚見逾2呎長馬鞭
節目明晚（26日）將播出三人轉戰胡志明市，並到訪地道北河市集，市集內除了有各式各樣的商品，食物攤檔的食材更是應有盡有，由野豬頭到各類動物內臟都一應俱全，完全顛覆了三位主持的想像。而最大挑戰莫過於馮皓揚和蔡景行要初嚐當地被奉為強身補品的「馬鞭」，這條逾兩呎長的馬鞭，在當地最常見的食法是燉煮或燒烤以去除腥味。到底馬鞭口感如何？兩位年輕男主持食完會否立即變身「猛男」？就要留待節目播出時揭曉，相信過程必定相當精彩。
蔡景行親解越式洗頭體驗 爆料「唔止洗頭咁簡單」
除了挑戰重口味食物，蔡景行（行仔）在接受訪問時就透露，此行最大收穫是終於一嚐聞名已久的「越式洗頭」，他笑言體驗完全超出想像。行仔興奮分享：「終於體驗到越南洗頭，之前聽人講好特別。洗完之後覺得唔止洗頭咁簡單，比香港洗頭大力啲同埋步驟多啲，唔止洗頭水同護髮素，仲提供肩頸按摩、面部護理呢啲特別服務。」他形容整個過程非常特別，除了基本的洗頭及護髮程序，更包含了一系列貼心服務，例如肩頸按摩和面部護理，與香港的傳統洗頭體驗截然不同，令人好奇當中的詳細步驟。
謝茜嘉帶隊遊河內火車街 感受3呎近距離震撼
在挑戰極限之前，今晚（25日）播出的首集，主持人謝茜嘉（嘉姐）先帶領兩位年輕人輕鬆遊覽河內。三人坐上開篷吉甫車作市內觀光，途經甚具特色的三十六巷街，每條巷都只專賣一種商品，場面獨特。而河內必到的打卡熱點「火車街」更是行程重點，火車軌兩旁開滿餐廳和酒吧，遊客可以安坐店前，在不足3呎的距離感受火車駛過的震撼。嘉姐事後也表示心有餘悸：「好近呀，雖然明知架車掂唔到我哋，但下意識都向後褪，比喺網上睇片係更近。」可見現場畫面極具壓迫感。
