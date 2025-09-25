金像男配馮皓揚豁出去！｜越南挑戰生食2呎長馬鞭 蔡景行體驗越式洗頭揭神秘服務？

金像男配馮皓揚（羊羊）與蔡景行（行仔）最近夥拍謝茜嘉（嘉姐）主持全新旅遊節目《獨嘉瞓過界指南》，首站直擊越南河內，挑戰感官極限！節目中兩人將初嚐逾兩呎長的馬鞭，據稱是當地強身補品，畫面極具衝擊性。另一邊廂，行仔更率先體驗聞名已久的「越式洗頭」，事後大爆過程「唔止洗頭咁簡單」，究竟當中暗藏甚麼特別服務？