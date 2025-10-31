馮皓揚爆肌搬30kg行李｜挑戰785級樓梯許願 驚爆《獨嘉3》開拍玄機？
馮皓揚琴平車站化身苦力王
一行人由東京乘搭通宵火車，經過差不多9小時車程後，終於抵達香川縣琴平。當大家還在忙亂地搬運行李及拍攝器材時，馮皓揚（羊羊）立即發揮健身成果，化身「苦力擔當」。他先輕鬆為謝茜嘉（嘉姐）搬走一件重型行李，再主動幫工作人員抬器材，更問對方：「都唔係好重啫，有冇20kg？」當得知該行李足足重達30kg時，他立即得戚地說：「你知我咩料啦。」盡顯年輕體魄。而在中途站高松，火車僅停留30分鐘，嘉姐與蔡景行（行仔）亦把握時間，上演一場火車競速賽，為整個團隊搜購早餐，場面緊張又溫馨。
三人香川縣挑戰手製讚岐烏冬
到達琴平後，除了體力勞動，當然不少得地道文化體驗。三人此行的重要目的之一，就是到訪一間擁有百年歷史的學校學習製作讚岐烏冬。嘉姐向兩位年輕人介紹：「你哋成日講要食嘅讚岐烏冬，香川就係發源地之一。」在導師指導下，三人由搓麵粉到用腳踩麵糰都一絲不苟，親身感受烏冬的製作過程。經過一番努力後，他們終於品嚐到自己一手一腳製成的烏冬，味道顯得格外鮮美，為這趟旅程增添了難忘的美食回憶。
行仔羊羊挑戰785級樓梯登頂
今輯節目的最終場景，選址在極具挑戰性的金刀比羅宮神社。要由山腳徒步到山頂的主殿，必須征服長達785級的樓梯，對體力是一大考驗。行仔和羊羊被委以重任，要靠雙腿行上山，而大前輩嘉姐則可以好整以暇地坐車直達山頂，形成強烈對比。兩人經歷千辛萬苦，汗流浹背地行完所有樓梯，終於在山頂與嘉姐匯合，準備在神社許下他們的心願，為這趟旅程畫上完美句號。
羊羊許願洩天機「獨嘉3來了吧」
成功登頂後，三人一同在神社寫下許願繪馬。行仔的願望相當務實，寫上「身體健康，獨嘉2收視高企」，為節目集氣。而羊羊的願望則似乎暗藏玄機，他寫道：「成為一個更好的人，獨嘉3來了吧」，這句說話不禁令人猜測節目是否會添食開拍第三季，為觀眾帶來極大懸念。事後行仔接受訪問時亦總結，經過兩輯拍攝後，他認為「旅行真係唔一定要搭飛機，有好多方法都可以去到，而且更舒適更有趣」，似乎對這類旅遊方式意猶未盡。