馮皓揚爆肌搬30kg行李｜挑戰785級樓梯許願 驚爆《獨嘉3》開拍玄機？

TVB旅遊節目《獨嘉瞓過界指南》今晚迎來最終章，主持馮皓揚（羊羊）大騷麒麟臂，充當苦力搬運重達30kg的行李，更得戚表示「你知我咩料啦」。他與蔡景行（行仔）更要挑戰785級樓梯，究竟他們在山頂許下甚麼願望，竟意外洩露節目未來動向？