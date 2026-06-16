獵鷹｜劉德華演臥底神探！慘遭眾叛親離有冤無路訴結局超震撼
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TVB經典劇集《獵鷹》即將重播，再次讓觀眾重溫劉德華飾演的臥底神探「江大偉」的傳奇故事。劇中劉德華飾演的江大偉充滿理想，卻被委派成為臥底，更要承受眾叛親離的痛苦，其內心掙扎與犧牲精神，至今仍是臥底題材劇集的經典範本。
劉德華投身警界滿腔熱血 誓要除暴安良
故事主角江大偉（劉德華飾）是一位充滿理想的大學生，對警務工作充滿熱誠，毅然投考幫辦學堂。在學堂中，他接受嚴格訓練，與身邊各式各樣、背景性格迥異的同袍一同成長，一心希望畢業後能成為一位盡忠職守、除暴安良的好警察，前途一片光明。
劉德華接密令扮黑警 滲透劉兆銘販毒集團
然而，鑒於當時毒梟橫行、無法無天，江大偉的上司決定委派他執行一項極度危險的秘密任務。為了讓他能成功滲透由大毒梟（劉兆銘飾）帶領的販毒集團，警方佈局令他遭人陷害而被革職，讓他以「黑警」的身份接近犯罪集團核心，成為臥底神探，暗中搜集罪證。
劉德華慘遭父親女友誤解 有冤無路訴
成為臥底後，江大偉表面上性情大變，變得墮落腐敗，這讓他得不到父親戚幹（劉江飾）和女友王嘉琦（陳敏兒飾）的諒解。面對至親的誤會與指責，他卻因任務在身而有冤無路訴，只能默默承受內心的巨大痛苦與孤獨，充分演繹了臥底警務人員不為人知的辛酸。
網民大讚結局經典：獵鷹行動終成功
江大偉歷經千辛萬苦，在黑白兩道之間掙扎求存，最終成功搜集到大量犯罪證據，將販毒集團一網打盡，圓滿完成「獵鷹」行動。對於這段經典劇情，網民紛紛表示：「呢套劇真係臥底片嘅始祖！」、「劉德華做得好好，嗰種痛苦同掙扎好到位」、「最慘係俾女朋友同屋企人誤會，睇到好心噏」、「結局拉人嗰下真係大快人心！百看不厭」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期