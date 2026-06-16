獵鷹｜劉德華演臥底神探！慘遭眾叛親離有冤無路訴結局超震撼

TVB經典劇集《獵鷹》即將重播，再次讓觀眾重溫劉德華飾演的臥底神探「江大偉」的傳奇故事。劇中劉德華飾演的江大偉充滿理想，卻被委派成為臥底，更要承受眾叛親離的痛苦，其內心掙扎與犧牲精神，至今仍是臥底題材劇集的經典範本。