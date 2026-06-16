獵鷹｜80年代花旦陳敏兒猝逝！TVB深夜緊急重播成名作悼念

資深藝人陳敏兒於6月12日因病離世，消息震驚娛樂圈。為悼念這位80年代的當家花旦，無綫電視（TVB）緊急宣佈，將於明晚（17日）起，在深宵時段重播其經典成名作《獵鷹》，讓觀眾一同懷緬敏兒姐的風采。此舉亦勾起不少觀眾的集體回憶，究竟這部劇集有何經典之處？