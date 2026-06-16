獵鷹｜80年代花旦陳敏兒猝逝！TVB深夜緊急重播成名作悼念
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資深藝人陳敏兒於6月12日因病離世，消息震驚娛樂圈。為悼念這位80年代的當家花旦，無綫電視（TVB）緊急宣佈，將於明晚（17日）起，在深宵時段重播其經典成名作《獵鷹》，讓觀眾一同懷緬敏兒姐的風采。此舉亦勾起不少觀眾的集體回憶，究竟這部劇集有何經典之處？
TVB深夜時段重播《獵鷹》 陪觀眾懷緬陳敏兒
無綫電視宣佈，為與觀眾一同懷念陳敏兒，將於6月17日（星期三）起，逢星期一至日晚上11點55分，在翡翠台深宵劇場時段播映經典劇集《獵鷹》。該劇於1982年12月首播，是陳敏兒演藝生涯中極具代表性的作品，不僅奠定了她一線花旦的地位，更與當時同樣青澀的劉德華擦出無數火花，成為一代人心中的經典。
《獵鷹》雲集巨星 陳敏兒奠定當家花旦地位
《獵鷹》除了是陳敏兒的代表作，演員陣容亦星光熠熠，主要演員包括首次擔正的劉德華、陳敏兒，還有實力派演員葉德嫻、劉兆銘、劉江及曾慶瑜等。劇集以新一代警官的成長故事為主線，陳敏兒在劇中飾演的王嘉琦，形象獨立堅強，與劉德華的角色火花四濺，其精湛演技成功俘虜大批觀眾，自此穩坐TVB當家花旦之位。
網民淚崩感激TVB安排：永遠懷念敏兒姐
對於TVB重播《獵鷹》的安排，大批網民表示支持及感動，紛紛留言表達對陳敏兒的思念。有網民表示：「太突然了，敏兒姐一路好走」、「TVB今次做得好，一定會晚晚追看，重溫敏兒姐的風采」、「永遠懷念敏兒姐，感謝她為我們帶來這麼多經典角色」、「《獵鷹》是我心目中的神劇，想不到會以這種方式重溫」、「佢同華仔真係經典螢幕情侶，永遠嘅回憶」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期