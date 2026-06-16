獵鷹｜陳敏兒劉德華上演虐心臥底戀！女方曾爆華仔片場百厭史
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經典劇集《獵鷹》不僅是陳敏兒的成名作，更是她與劉德華首次擔正男女主角並飾演情侶的作品，兩人劇中的虐心戀情成為無數觀眾的集體回憶。陳敏兒與華仔在劇中火花四濺，原來劇外同樣充滿趣事，敏兒姐更曾大爆當年華仔在片場極之百厭的一面！
陳敏兒劉德華譜出甜蜜學堂戀曲
在《獵鷹》中，陳敏兒飾演的王嘉琦與劉德華飾演的江大偉是一對青梅竹馬的警校情侶。故事前半段，劇情集中描寫兩人在學堂中的甜蜜互動，江大偉對王嘉琦呵護備至，兩人譜出一段純真又甜蜜的學堂戀曲，清澀的愛情畫面讓不少觀眾為之心動，亦奠定了他們經典螢幕情侶的形象。
劉德華為做臥底狠心分手 陳敏兒大受打擊上演虐心對峙
隨著劇情發展，江大偉奉命潛入販毒集團擔任臥底，表面上必須自甘墮落，與黑道為伍。這讓不知內情的王嘉琦大受打擊，無法接受摯愛性情大變，兩人關係急轉直下，被迫展開一場虐心的情感對峙。這段由甜轉虐的劇情轉折，當年看得無數觀眾心碎，成為劇集最經典的橋段之一。
陳敏兒憶述當年趣聞 爆華仔超百厭與攝影車賽跑
陳敏兒與劉德華不僅在劇內留下經典畫面，劇外同樣有不少趣聞。陳敏兒生前曾回憶指，當年的華仔非常愛玩又精力充沛，在拍攝一場步操戲時，竟然調皮地與旁邊跟拍的攝影車賽跑，盡顯其「百厭」一面。這個小故事讓觀眾窺見了巨星背後活潑有趣的一面，也見證了兩人當年合作的愉快時光。
網民集體回憶湧現：無法超越螢幕情侶
對於這對經典組合，網民至今依然津津樂道，紛紛留言表示：「呢一對真係經典中嘅經典！」、「當年睇到佢哋分手勁心痛！完全投入咗！」、「原來華仔後生嗰陣咁玩得，想像個畫面都覺得好搞笑！」、「敏兒姐講返呢啲往事，真係好珍貴嘅回憶」、「永遠的江大偉同王嘉琦，無人可以取代」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期