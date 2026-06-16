獵鷹｜陳敏兒劉德華上演虐心臥底戀！女方曾爆華仔片場百厭史

經典劇集《獵鷹》不僅是陳敏兒的成名作，更是她與劉德華首次擔正男女主角並飾演情侶的作品，兩人劇中的虐心戀情成為無數觀眾的集體回憶。陳敏兒與華仔在劇中火花四濺，原來劇外同樣充滿趣事，敏兒姐更曾大爆當年華仔在片場極之百厭的一面！