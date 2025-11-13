最強韓星陣容玄彬鄭雨盛池昌旭齊聚香港 Disney+發布會引全場尖叫

今日Disney+亞太區發布會在香港迪士尼酒店舉行，韓國頂級男神陣容齊聚一堂，玄彬、鄭雨盛、池昌旭等巨星現身，全場記者尖叫聲此起彼落。三大型男同台亮相的震撼場面，加上多部重磅新劇公布，令整個發布會星光熠熠，現場氣氛達到最高峰。