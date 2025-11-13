最強韓星陣容玄彬鄭雨盛池昌旭齊聚香港 Disney+發布會引全場尖叫
今日Disney+亞太區發布會在香港迪士尼酒店舉行，韓國頂級男神陣容齊聚一堂，玄彬、鄭雨盛、池昌旭等巨星現身，全場記者尖叫聲此起彼落。三大型男同台亮相的震撼場面，加上多部重磅新劇公布，令整個發布會星光熠熠，現場氣氛達到最高峰。
玄彬鄭雨盛禹棹奐同台現身引爆全場
《韓國製造》三位男主角玄彬、鄭雨盛、禹棹奐一同登台的瞬間，來自世界各地的記者瞬間爆發尖叫聲，現場氣氛瞬間沸騰。這部由《寒流黑金》導演禹民鎬執導的新劇，以1970年代為背景，講述對財富和權力雄心勃勃的玄彬，與為了阻止他而放棄一切的檢察官鄭雨盛之間的激烈對抗。三位男神站在台上的畫面極具視覺衝擊力，記者們紛紷踴躍發問，現場熱鬧非凡。
玄彬現場機智回應「有靚仔」逗樂全場
當被問及如何用一句話形容新劇時，鄭雨盛率先回答「有趣」，而玄彬聽到台下傳媒大讚「靚仔」後，機智地跟著說「有靚仔」，引得全場哄堂大笑。導演禹民鎬則表示劇集有「強勢的角色」。玄彬更透露在拍攝過程中會不時向導演提出建議，很開心獲得對方接納，三人表示彼此默契十足，合作愉快。《韓國製造》宣布將於12月24日首播，並已確定開拍第2季。
池昌旭都敬秀《操控遊戲》雙雄對決
正在播映的《操控遊戲》兩大男主角池昌旭與都敬秀以雙雄姿態一起站台，現場火花四射。在劇中飾演反派角色的都敬秀幽默地表示：「希望大家睇完套劇會討厭自己個角色，甚至以後唔想見到佢，咁就成功。」身邊的池昌旭立即機智回應：「我諗發生緊，我都唔想再見你！」兩人的互動逗得現場記者捧腹大笑。此外，池昌旭還宣布將與日本女星今田美櫻合作愛情劇《Merry Berry Love》，當問到是否需要學日文時，他神秘地表示角色起初不能講日文，但最後二人如何溝通要拭目以待。
網民激讚韓星陣容史上最強
發布會消息一出，網民紛紛在社交平台留言表達興奮之情。有網民激讚：「呢個陣容真係史上最強，三大男神同台太震撼！」、「玄彬鄭雨盛禹棹奐一齊出現，眼睛都唔夠用！」亦有粉絲表示：「池昌旭同都敬秀嘅互動好搞笑，完全係真實版《操控遊戲》！」不少網民更期待12月24日《韓國製造》的播出，留言「聖誕節最好嘅禮物就係睇到玄彬新劇」、「1970年代背景加上三大男神，絕對係必追劇集」。
圖片來源：東方新地