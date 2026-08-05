玄戰｜21號何汝霆神準卜卦！揭主持甄敏芳與兄長冷戰一年秘密！

TVB玄學節目《玄戰》昨晚的直播面試中，再有神人出現！屬於「塔羅占星組」的21號參賽者何汝霆，竟在眾目睽睽之下，準確算出了主持甄敏芳（Jenny）一段不為人知的家庭往事，令Jenny本人當場驚訝證實，直認曾與兄長冷戰長達一年！