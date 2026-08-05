玄戰｜21號何汝霆神準卜卦！揭主持甄敏芳與兄長冷戰一年秘密！
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TVB玄學節目《玄戰》昨晚的直播面試中，再有神人出現！屬於「塔羅占星組」的21號參賽者何汝霆，竟在眾目睽睽之下，準確算出了主持甄敏芳（Jenny）一段不為人知的家庭往事，令Jenny本人當場驚訝證實，直認曾與兄長冷戰長達一年！
塔羅占星組考驗升級 何汝霆直面主持甄敏芳家事
在昨晚的比賽中，與麥兆恒一樣表現出近乎100%「命中率」的，還有屬於「塔羅占星組」的21號參賽者何汝霆。報稱擅長阿卡西、卜卦占星術及高感的他，其組別面臨的考題是需要估算出主持甄敏芳（Jenny），之前在甚麼時候、為了甚麼事、以及與身邊哪一位重要的親人「冇講嘢一排」，直接挑戰主持人的個人私隱，難度極高。
何汝霆三關鍵詞直搗核心 「兄弟」「2022年」「家庭溝通」
面對這個極具挑戰性的題目，何汝霆顯得胸有成竹。輪到他揭曉答案時，他給出了三個極為精準的關鍵詞：「兄弟」、「2022年」及「判斷／家庭溝通」問題。這幾個看似零散的詞語，卻像一把鑰匙，準備解開主持人心中的秘密。現場所有人都屏息以待，等待Jenny本人的回應，氣氛相當緊張。
甄敏芳當場驚訝證實 「成年冇同佢講嘢！」
當何汝霆的答案揭曉後，全場目光都聚焦在主持甄敏芳身上。她先是面露驚訝之色，隨後毫不避諱地親口證實了何汝霆的估算完全準確。Jenny直言：「冇錯！我2022年因為同哥哥鬥氣，成年冇同佢講嘢！」她坦率的回答，不僅印證了何汝霆驚人的卜卦能力，也讓現場觀眾及網民對玄學的神奇之處有了更深一層的體會。
網民大讚神準：連主持啲嘢都估到！
何汝霆的驚人表現再次引爆網絡討論，網民紛紛表示難以置信：「嘩！直接估中主持嘅私事，仲要本人喺度，好大膽！」「Jenny個樣勁驚訝，睇嚟真係估中晒。」「2022年、阿哥、鬥氣，全部中，呢個何汝霆好勁！」「塔羅占星原來可以準到咁，唔係淨係講啲模稜兩可嘅嘢。」「今集個個都咁猛料，冠軍真係好難估。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期