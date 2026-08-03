玄戰｜洪永城被當場起底！直認與老婆為投資拗撬嚇窒全場

TVB節目《玄戰》面試進行得如火如荼，一眾玄學高手向主持及評審展示實力，其中主持洪永城更慘成「目標」，被參賽者當場「起底」，連他與太太梁諾妍最近因投資問題發生爭執的私事亦被揭露，洪永城聽畢更親口承認，場面極度震撼！