玄戰｜洪永城被當場起底！直認與老婆為投資拗撬嚇窒全場
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TVB節目《玄戰》面試進行得如火如荼，一眾玄學高手向主持及評審展示實力，其中主持洪永城更慘成「目標」，被參賽者當場「起底」，連他與太太梁諾妍最近因投資問題發生爭執的私事亦被揭露，洪永城聽畢更親口承認，場面極度震撼！
參賽者B神算 洪永城梁諾妍為兩事討論
在其中一個環節，大會要求參賽者即場估算主持洪永城與太太梁諾妍最近的感情狀況。其中一位參賽者B語出驚人，表示感應到二人最近曾為了兩件事情進行討論，分別是「投資問題」以及「家中傭人問題」。此話一出，即時令現場氣氛變得緊張，所有人的目光都聚焦在洪永城身上，等待他的反應。
洪永城親口直認：我哋投資上面係有好多拗撬
面對參賽者B的驚人估算，洪永城起初面露驚訝，在沉默片刻後，他竟然親口直認最近確實與太太因投資問題而有分歧，更坦承：「我哋投資上面係有好多拗撬嘅。」洪永城的坦白承認令全場嘩然，證實了參賽者的估算並非空穴來風，其神準程度令人不寒而慄。
電腦桌面圖案同被估中 陳懿德高呼好癲
除了家庭私事，洪永城的個人喜好亦被參賽者看穿。在另一環節，參賽者被要求估算洪永城手提電腦的桌面圖案。不止一名參賽者單憑觸摸及感應，成功推算出圖案是「接連類似山丘狀的物體」。結果洪永城打開電腦，桌面正正是他早前拍攝節目《走過歷史大地》時拍下的金字塔靚相，令身旁的陳懿德再度被驚艷至高呼：「好勁呀你哋，好癲呀！」
網民熱議名人私隱：玄學家面前冇秘密！
節目片段流出後，網民紛紛對洪永城被「起底」表示同情又好奇。有網民笑言：「洪永城都敢搞，好勇！」、「連投資拗撬都知，好恐怖！玄學家面前真係冇秘密！」、「梁諾妍返到屋企會唔會扭耳仔？」、「呢啲先係真功夫，唔係估公仔咁簡單！」、「想睇佢哋估其他明星！一定好精彩！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期