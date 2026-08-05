玄戰｜TVB玄學節目撼動全城！近400名海內外高手爭霸場面震撼！

TVB重磅推出香港電視史上首個帶有直播元素的玄學競賽節目《玄戰》，自公開招募以來反應極度熱烈，吸引近400位來自世界各地的玄學高手報名！昨晚（4日）節目進行首次直播面試，讓觀眾率先一睹31位入圍者的非凡實力，一場玄學界的龍爭虎鬥即將展開！