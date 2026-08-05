玄戰｜TVB玄學節目撼動全城！近400名海內外高手爭霸場面震撼！
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TVB重磅推出香港電視史上首個帶有直播元素的玄學競賽節目《玄戰》，自公開招募以來反應極度熱烈，吸引近400位來自世界各地的玄學高手報名！昨晚（4日）節目進行首次直播面試，讓觀眾率先一睹31位入圍者的非凡實力，一場玄學界的龍爭虎鬥即將展開！
《玄戰》直播面試反應熱烈 近400名高手雲集
作為香港電視界史無前例的嘗試，TVB節目《玄戰》將神秘的玄學世界搬上競賽舞台。節目自招募階段已引起巨大迴響，最終收到接近400份報名表格，報名者除了香港本地精英，更吸引了來自澳門、內地、馬來西亞、新加坡，甚至遠至英國的玄學界高手參與。經過多輪嚴格的內部海選後，其中31位精英參賽者在昨晚的直播中首度亮相，其背景之廣泛及多元化，預示著比賽將會非常激烈。
昨晚31位參賽者率先亮相 分三大門派現場比拼
在昨晚的直播面試中，31位參賽者被分成三大門派，分別是「高感組」、「八字奇門組」及「塔羅占星組」，共六個小組進行現場比試。不同門派的參賽者各展所長，有的擅長通靈感應，有的精於術數推算，有的則透過牌象占卜，讓觀眾大開眼界，初步見識到不同玄學流派的獨特魅力和驚人實力，為節目正式播出前的氣氛推向高峰。
洪永城陳懿德坐鎮評審席 玄學顧問陳定幫加持
為了確保節目的專業性與娛樂性，評審陣容亦相當鼎盛。節目由經驗豐富的洪永城、人氣主持陳懿德及甄敏芳擔任主持兼評審，他們將從觀眾角度出發，帶領大家探索玄學奧秘。此外，節目更邀得著名玄學家陳定幫師傅擔任玄學顧問，坐鎮評審席，為參賽者的表現提供專業點評，其權威性無疑為節目增加了極大的說服力。
網民期待值爆燈：終於有啲新嘢睇！
《玄戰》的創新形式和鼎盛陣容成功引爆網民期待，紛紛留言表示：「TVB今次終於有新意！玄學比賽呢條橋好正！」「近400人報名？仲有英國高手？個規模咁大，好期待！」「有陳定幫師傅做顧問，個節目應該好有質素。」「睇完尋晚直播，個個參賽者都好似好勁，肯定好好睇！」「洪永城加陳懿德呢個組合幾新鮮，想睇佢哋同啲師傅點互動。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期