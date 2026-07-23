玄戰｜TVB首創直播玄學大賽！全球招募高手 洪永城陳懿德坐鎮

香港電視史上首個帶有直播元素的玄學競賽節目《玄戰》現正全球火熱招募！節目雲集洪永城、陳懿德、甄敏芳三位主持，連同玄學顧問陳定幫坐鎮，力求發掘玄學界頂尖高手，爭奪「一代先知」的終極殊榮。究竟這個史無前例的比賽會吸引到甚麼奇人異士參加？