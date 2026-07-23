玄戰｜TVB首創直播玄學大賽！全球招募高手 洪永城陳懿德坐鎮
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香港電視史上首個帶有直播元素的玄學競賽節目《玄戰》現正全球火熱招募！節目雲集洪永城、陳懿德、甄敏芳三位主持，連同玄學顧問陳定幫坐鎮，力求發掘玄學界頂尖高手，爭奪「一代先知」的終極殊榮。究竟這個史無前例的比賽會吸引到甚麼奇人異士參加？
《玄戰》全球火熱招募 截止日期曝光
香港電視史上首個帶有直播元素的玄學競賽節目《玄戰》，現正進行全球招募，誠邀各路玄學界高手前來比試。節目旨在發掘隱世高人，力爭「一代先知」的殊榮。製作組強調，這次招募是面向全球，不論門派、不論地區，只要身懷絕技，都有機會入圍。有興趣參加的玄學高手需要注意，截止報名日期為7月26日（周日）晚上11時59分，時間緊迫，機會難逢。
洪永城陳懿德坐鎮！星級主持評審團解構
《玄戰》的評審及主持陣容相當鼎盛，除了幕後靈魂人物外，更邀得洪永城、陳懿德及甄敏芳擔任三位主持，他們將會帶領觀眾一同見證「一代先知」的誕生。此外，節目組亦邀請了著名玄學家陳定幫師傅擔任節目玄學顧問，為比賽的專業性及公正性把關。星級陣容將會一同在節目中，與來自世界各地的參賽者互動，並從中選出實力最強的玄學高手。
《玄戰》首輪面試秘密進行 各路高手施展渾身解數
節目首輪面試已於7月15日秘密進行，現場氣氛緊張激烈。來自香港、澳門、內地等多位玄學高手齊集一堂，當中包括塔羅、高感、紫微斗數、梅花易數、八字五行、占星、道術、奇門遁甲卜卦等不同界別的專家。為了爭取寶貴的入圍資格，各位參賽者都施展渾身解數，各顯神通，務求在評審面前展示自己最強實力，希望能脫穎而出，晉級下一輪比賽。
網民期待值爆燈：「終於有新題材！」
《玄戰》作為全港首個直播玄學競賽節目，消息一出即引起網民熱烈討論，對節目形式大感新鮮。不少網民留言表示期待，認為電視台終於有創新嘗試。
「TVB終於有啲新意，玄學比賽好似幾好睇！」
「直播元素？即係冇得剪？咁先刺激！」
「想睇下啲師傅有幾勁，希望唔係神神化化。」
「洪永城加陳懿德個組合好新鮮，期待佢哋火花。」
「已經叫咗我個識塔羅嘅朋友去報名！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期