玄戰｜北宋丞相後人晒神技！單憑感覺估中骰數 陳懿德嚇到彈起
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TVB全新玄學節目《玄戰》面試片段昨日曝光，其中一位自稱是北宋丞相後人的參賽者，竟施展神技，單憑感覺便估中骰子點數，令全場嘩然！主持人陳懿德更被嚇得當場彈起兼瘋狂尖叫，場面極度震撼，究竟現場畫面有幾誇張？
《玄戰》北宋丞相後人晒神技！陳懿德嚇到彈起瘋狂喪嗌
在無綫官方社交網昨日曝光的《玄戰》首輪面試精彩片段中，最令人震驚的一幕，莫過於一位自稱「北宋丞相呂夷簡第33代後人」的男參賽者。在其中一個環節，工作人員即場搖出三粒骰，並要求他猜出點數。沒想到，該位「丞相後人」竟單憑感覺，便完全正確地道出了三粒骰的「面數」，神乎其技的表現令現場所有人陷入一片驚嘆及歡呼，讚嘆「真係好嘢」之聲不絕於耳。主持人陳懿德更是反應極大，被這幕嚇得「成個彈起」，並指著參賽者瘋狂喪嗌：「嘩！好勁呀，好癲呀！」
《玄戰》官方片段率先曝光！奇人異士「牌面」超強勁
《玄戰》節目組昨日在社交平台發布的精華片段，除了「北宋丞相後人」的驚人表演外，亦揭示了其他參賽者同樣來頭不小。據片段透露，首輪面試現場高手雲集，當中包括靈魂翻譯師、御用星級風水師，甚至有來自問米家族的高人等等，單看各位參賽者的「牌面」就已經相當精彩，充滿戲劇性。這段影片的發布，成功為節目製造了極高話題性，讓外界對這場玄學界大戰的期待值推至高峰。
網民睇片後嘖嘖稱奇：「係咪有劇本？」
該段面試片段在網上瘋傳，引來大批網民留言討論，不少人都對「丞相後人」的超能力感到嘖嘖稱奇，同時亦有網民質疑其真實性。
「嘩！呢個堅定流呀？隔住個mon都覺得好癲！」
「陳懿德個反應好真實，完全係我本人會有的反應。」
「北宋丞相後人？個gimmick好勁，想睇佢之後點樣比賽。」
「係咪有劇本㗎？太神了吧，科學解釋唔到。」
「求《玄戰》快啲播！已經好想睇呢位高手表演！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期