玄戰｜北宋丞相後人晒神技！單憑感覺估中骰數 陳懿德嚇到彈起

TVB全新玄學節目《玄戰》面試片段昨日曝光，其中一位自稱是北宋丞相後人的參賽者，竟施展神技，單憑感覺便估中骰子點數，令全場嘩然！主持人陳懿德更被嚇得當場彈起兼瘋狂尖叫，場面極度震撼，究竟現場畫面有幾誇張？