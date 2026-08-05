玄戰｜16號麥浚琳高感通靈爆喊！感應陳懿德新人獎座背後激動心情！

TVB節目《玄戰》昨晚直播面試出現極為感人的一幕！「高感組」的16號參賽者麥浚琳（阿June），在感應主持陳懿德的隨身物品時，竟突然情緒激動，當場眼濕濕兼數度哽咽，彷彿通靈般感應到物品背後的情感故事，最終答案揭曉更讓陳懿德本人大呼「好impressed」！