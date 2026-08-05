玄戰｜16號麥浚琳高感通靈爆喊！感應陳懿德新人獎座背後激動心情！
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TVB節目《玄戰》昨晚直播面試出現極為感人的一幕！「高感組」的16號參賽者麥浚琳（阿June），在感應主持陳懿德的隨身物品時，竟突然情緒激動，當場眼濕濕兼數度哽咽，彷彿通靈般感應到物品背後的情感故事，最終答案揭曉更讓陳懿德本人大呼「好impressed」！
麥浚琳感應陳懿德儲物櫃 突情緒失控數度哽咽
昨晚最令人嘖嘖稱奇的參賽者，絕對是屬於「高感組」、報稱擅長「心靈感應」的16號麥浚琳（阿June）。她們組的考題是需感應主持陳懿德（德德）在錄影廠Locker中「收埋咗啲咩」。阿June在感應時，除了寫下「有經歷」、「金色」、「反光」等關鍵詞，更令人驚訝的是她的情緒反應。她望著德德，突然眼泛淚光，哽咽地說：「我有去感受吓你同呢個物品嘅連結，我係有少少眼濕濕嘅，因為我覺得呢件物件係同經歷有關，所以你見到呢件物件時（哽咽得很厲害），你係會有小開心同Cheerful。」
答案揭曉竟是「最佳女新人」獎座 麥浚琳感應完全吻合
當陳懿德從儲物櫃中拿出答案時，全場恍然大悟！原來該物品正是德德於「萬千星輝頒獎典禮2024」中奪得的「最佳女新人」獎座。這個金光閃閃的獎座，完美對應了阿June感應到的「金色」、「反光」及「有經歷」等特徵。更重要的是，這個獎座對德德而言，正是一個充滿激動與喜悅回憶的象徵，與阿June所感應到的情感完全吻合。
陳懿德大讚「好Touch到我」 陳定邦師傅驚艷：呢個犀利
對於阿June的神奇感應，陳懿德本人感到極度驚艷和感動，她直言：「其實我覺得阿June係講得好中」。德德更被深深觸動，她分享道：「Exactly，佢嗰個位好Touch到我，佢講完我先醒起我攞嗰個獎時我有喊架嘛，而就係好似佢嗰個程度，好impressed。」就連玄學顧問陳定邦師傅也大表讚賞：「呢個犀利，因為佢表達到個感覺出嚟，因為獎座係一樣好Memorable嘅嘢。」
網民睇到眼濕濕：呢個唔係估嘢係通靈！
這感人的一幕讓無數網民為之動容，紛紛留言：「睇到阿June喊，我都跟住眼濕濕，好感動。」「佢唔係淨係估件嘢係咩，係直頭感受到德德攞獎嗰刻嘅心情，太癲！」「高感組原來係咁嘅意思，唔係估物件，係讀心！」「德德個反應好真實，證明真係被觸動到。」「呢個June係黑馬，情感連結能力太強。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期