王佳恩為學校聖誕聯歡會表演 網民讚唱功完勝原唱炎明熹
炎明熹人紅多人扮
炎明熹今年北上參加內地歌唱節目《聲生不息》，令其知名度更覆蓋至內地，成為中港炙手可熱的新星！人紅自然多人爭相仿效，繼早前HOY TV舉行唱歌選秀活動，冠軍人選被譽為「炎明熹勁敵」洪韻騏（Wincy）後，原來真正勁敵並非來自唱歌比賽，反而是來自女校的王佳恩同學。
王佳恩表演片段全城熱討
日前，網上流出一條影片，標題是「女校學生王佳恩Cover《好想約你》成功超越原唱炎明熹」，片中一名女生穿上便服，配以一頭烏黑長髮站在學校舞台上，準備唱歌前還作自我介紹：「Hello大家好，我係王佳恩！」說話靦腆可愛，但當她獻唱炎明熹新出歌曲《好想約你》時，歌聲不但悅耳還很像原唱，聽得台下師生為之著迷，此影片一出引來大批網民爭相討論：「炎明熹有勁敵了！」、「王佳恩嘅歌藝完全拍得住炎明熹，請原地出道」、「原來王佳恩先係炎明熹勁敵」、「我覺得比原唱好！」。
話咁快，佳恩同學就黎要畢業啦！為中學生涯回憶，當然要同閨蜜一齊參加學校嘅singing contest 今次Gigi就同佢嘅best friends們一齊組隊合唱《Love Story》。
真正敵人原來係…
片段的拍攝地點是聖安當女書院，即是炎明熹就讀的中學，而台下學生更高舉「Gi Gi」燈牌，唱歌的王佳恩和炎明熹根本就是同一人。「炎明熹」這個名字是王佳恩成功入圍《星夢傳奇》並成為藍隊隊長後，其導師特意找來風水師為她所改的藝名，所以網上爆紅的勁敵王佳恩，其實就係炎明熹本人。現年17歲的炎明熹除學業還要兼顧唱歌演藝工作，還有幾個月便要應付DSE考試，不過成績如何都影響唔到炎明熹的歌唱事業，所以應該冇乜壓力。
炎明熹拎音樂優異獎 17歲穿校服好清純
炎明熹現於油塘的聖安當女書院就讀中五，之前她在內地為節目《聲生不息》錄影，未能如常上學，不過她沒有停學，反而靠香港的同學為她網上直播上課，兼顧事業的同時並沒有荒廢學業。炎明熹早前在結業禮上獲頒發音樂方面的獎項「課外活動優異獎–音樂」，學校網站更上載了她和朱蓓蕾校長的合照，相中的她戴上眼鏡，很清純，朱校長曾大讚炎明熹是好榜樣，能兼顧歌手、學生的本分，而且同學們都好支持同愛錫她。
另外有網民於討論區以「恭喜聖安當女書院5D班王佳恩同學」為題發文，指原名是王佳恩的她中二就開始霸榜（霸佔榜單第一名），可見她在音樂方面的成就。
就讀中五的炎明熹很喜歡設計和畫畫，選修服裝成衣與紡織及視覺藝術科，曾被選為代表為學校拍攝宣傳片，片段中她曾表示：「我比較鍾意藝術，而學校都畀咗好多發揮空間我哋，所以呢間學校真係好啱我。仲好注重我哋嘅品格培養，好似要待人有禮、做事要認真堅毅、遇到困難時間要怎樣面對，我覺得呢啲對我成長同現時的工作都好有幫助。」更展示了她的畫作、衣服製成品與同學及老師的合照。她表示希望能順利升讀大學，修讀音樂或時裝設計。
參賽前改名催運 12歲接受專業訓練常獲獎
炎明熹原名是王佳恩，她在參加《聲夢傳奇》前改藝名為炎明熹 。性格文的她喜歡設計和繪畫，是一位藝術型的女生，而且自小喜愛唱歌，受內地歌唱選秀節目《中國好聲音》影響，年幼時已識自己在網上下載歌曲來練習，12歲開始在家人安排下學唱歌，於星格流行音樂學院接受唱歌及舞台演出的專業訓練，又曾參加過不少歌唱比賽，得獎無數，可以說是天生就吃這行飯。
她小小年紀已身經百戰，初中已經參加過不少歌唱比賽， 曾在18年的《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中奪得「少年組冠軍」獎，又於Singing Fighter中學大專歌唱比賽中學組團體奪冠軍和觀塘區聯校歌唱比賽ECHOES奪季軍，實力非凡。由於她唱功了得，被封為「少女G.E.M.」。
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