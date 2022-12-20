王佳恩為學校聖誕聯歡會表演 網民讚唱功完勝原唱炎明熹

17歲的炎明熹（Gigi）去年參加《聲夢傳奇》奪冠後即加入樂壇並獲獎無數，更被無綫力捧為小天后。日前炎明熹以真名王佳恩之名，返學校參加聖誕聯歡會並獻唱新歌《好想約你》，影片中的她歌聲悅耳動人，令台下師生為之著迷，此影片一出竟有網民留言：「炎明熹有勁敵了！」真唔識定假唔識呀？